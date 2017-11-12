Pınarbaşılı Kaymakamın odası sanat galerisi gibi

Kayserili olan, At binerek ok atma yeteneği ve renkli kişiliğiyle tanınan Fatih Genel'in Adana Yüreğir’deki Kaymakam odası sanat galerilerini aratmıyor. Kaymakamın makam odasında tarihi eşyalar, hediye tablolar, kendi yaptığı süs eşyaları, ok ve zarif yaylar gibi sanat değeri olan birçok eşya ziyaretçileri karşılıyor. Genel'in odasında Çanakkale'nin Biga ilçesinde kaymakamlık yaparken Cüneyt Arkın'ın kendisine yaptığı yağlı boya ve kara kalem tabloları da baş köşede yerini alıyor.

Kaymakam Fatih Genel, odayı bu hale getirmek için özel bir çaba sarf etmediğini, gelen hediyeler ve sevdiği eşyaları yanından ayırmak istemediği için böyle bir tablo ortaya çıktığını belirtti.







"Cüneyt Arkın benden fotoğraf istedi"

2011 yılında Çanakkale'nin Biga ilçesinde Uluslararası Okçuluk Müsabakası düzenlediklerini ve Cüneyt Arkın'ı çağırdıklarını, daha sonra Arkın'ın kendisine tablo hediye ettiğini anlatan Kaymakam Genel, "Cüneyt Arkın çok etkilendi organizasyondan. 'Ben hayata küsmüştüm ama beni tekrar hayata bağladınız' dedi. Ben de o sözünden çok etkilendim. Çocukluğumuz onun filmleriyle geçti. Tarihi, oku, atı onun sayesinde seviyorduk çünkü. Cüneyt Arkın daha sonra benden atlı ve oklu fotoğrafımı istedi. Bütün Türk halkı onun hayranı ve herkes ondan imzalı fotoğraf isterken Cüneyt Bey'in benden bir fotoğraf istemesi çok etkileyiciydi. 2 ay sonra eşi aradı ve 'Cüneyt Bey tablolarınızı bitirdi' dedi. Bana iki muhteşem tablo yaptı" dedi.

Eşinin de kendisine tablo yaptığını kaydeden Genel, "En son resmi de eşim yaptı bana. Odamda bulunan bütün eserlerin ayrı bir anlamı ve hikayesi var" diye konuştu.

Genel, engelli bir çocuğun da kendisi ata binerken resmini çizdiğini ve o resmi de odasında sergilediğini sözlerine ekledi.



Fatih Genel kimdir?

01.01.1969 yılında Kayseri’nin Pınarbaşı İlçesinde doğdu. İlkokulu Erzincan’da, liseyi Manisa’da bitirdikten sonra 1988 yılında kazandığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 1992 yılında mezun oldu. Mesleğe 1994 yılında Erzincan’da Kaymakam Adayı olarak başladı. Üç yıllık stajının son altı ayında Afyon İhsaniye’de, Kaymakam vekilliği yaptı. Kura ile Burdur ili Çavdır İlçesine tayin oldu ve burada iki yıl kaymakamlık görevinin ardından Giresun-Çamoluk Kaymakamlığına atandı. Çamoluk’ta iki yıl çalıştı. Ardından iki yıl Kilis Vali Yardımcılığı görevinde bulundu.2003 yılında Sivas ili Gemerek ilçesine Kaymakam olarak atandı. 3 yıl görev yaptıktan sonra Balıkesir ili Havran İlçesine atandı.06 Kasım 2006 tarihinden-2010 tarihine kadar Havran İlçesinde, 16 Ağustos 2010 - 10 Ağustos 2015 tarihleri arasında Biga Kaymakamı olarak görev yapan Genel, 13/08/2015 tarihinden itibaren Yüreğir Kaymakamı olarak görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

