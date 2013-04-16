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Pınarbaşı'nda Kutlu Doğum Etkinliği

Pınarbaşı İlçe Müftülüğüne bağlı bayan Kur’an Kursları'nda Kutlu Doğum etkinlikleri yapıldı.

Pınarbaşı'nda Kutlu Doğum Etkinliği
Pınarbaşı İlçe Müftlüğüne bağlı TOKİ Humahatun, Merkez Yenicamii, İsmet Demircioğlu, Hürriyet, Şabanlı köyü ve Kaynar kasabası bayan Kur’an Kurslarında, Kutlu Doğum etkinlikleri yapıldı.
Bütün Kur’an Kurslarındaki etkinliklere İlçe Müftüsü Mustafa Açıkalın katılarak, Kutlu Doğum Haftası'nın teması olan 'Hz. Peygamber ve İnsan Onuru' hakkında sohbetler etti.
İlçe Müftüsü Açıkalın, ''Bugün buraya Peygamber sevgisi ile şekillenmiş, onun evrensel mesajları ile gönlüne nakşetmiş müminler olarak sevgili Peygamberimizi, anmaya, anlatmaya ve anlamaya toplandık. Çünkü 21. asırda, hala her biri Mevlana’nın ifadesiyle Allah’ın şah eseri olmasına rağmen insanların milliyeti, canı, teni, dili, cinsiyeti, engelli veya engelsiz oluşu, fakir veya zengin oluşu sebebiyle, horlandığına, insanlık onurunun zedelendiğine bu asırda hala şahit olmaktayız. Onun için yüreklerindeki sevgi tomurcukları kurumuş ve adeta kalpleri taşlaşmış, sevgisizlik ve gönül çoraklığına tutulmuş çağımız insanlarına, sevgili Peygamberimizin, insanoğlunun her kesimine verdiği değeri yeniden anlatmaya ve takdim etmeye ihtiyacımız var” diye konuştu.
Programlarda Kur’an Kerim, İlahiler ve naatlar okundu.
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