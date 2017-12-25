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Piyangocu Resul yüzünü ilk kez gösterdi

Sırtına yazdırdığı yazı ile sosyal medyada fenomen haline gelen Piyangocu Resul, ilk kez kamera karşısına çıktı.

Piyangocu Resul yüzünü ilk kez gösterdi

Yılbaşı yaklaşırken piyango bileti satıcıları, çeşitli reklam yöntemleri ile ellerindeki son kalan biletleri tüketmeye çalışıyor.
Bunun bir örneği hafta sonu yaşandı. Piyangocu Resul, sırta astığı yazı ile sosyal medyada çok kısa bir sürede milyonların hayranlığını kazandı.



Piyangocu Resul'ün sırtına yapıştırdığı yazıda; "Akrabalarınızı bulamıyor musunuz? Müge Anlı'yı meşgul etmeyiniz. Resul'den bir bilet alın. Akrabalarınız sizi bulsun" yazıyordu.



Müge Anlı, Piyangocu Resul'ü buldu. Arkadan çekilmiş fotoğrafıyla ünlenen Resul Halis yüzünü ilk kez Müge Anlı'ya gösterdi. Büyük ikramiyenin kendisinin sattığı biletlerden birine çıkacağına inandığını söyledi.
Kurum Haberi 
 

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