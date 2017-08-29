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Polis otosu halk otobüsüne çarptı:  2 polis yaralı

Kayseri'de polis otosunun halk otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 polis yaralandı.

Polis otosu halk otobüsüne çarptı:  2 polis yaralı

Kaza, Erkilet Bulvarı Zerdali Sokak kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 A 7456 plakalı resmi polis otosu kavşaktan dönen Hasan K. (64) yönetimindeki 38 AB 169 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, polis otosunda bulunan 2 polis yaralandı.



Yaralı polisler sevk edilen ambulanslar ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. azaya karışan polis otosu da çekici ile kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği cadde üzerine inceleme yaparken, tedavi altına alınan 2 polisin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA

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