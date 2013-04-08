Polisler Fidan Dikti

Erkilet bölgesi Polis hatıra ormanında düzenlenen programa, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Mustafa Yavuz, Emniyet teşkilatında görevli polis memurları, Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve basın mensupları katıldı. Programda konuşan Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Mustafa Yavuz, “Milli ağaçlandırma ve erozyon kontrolü seferberliğine katkımız olması anlamında, kuruluş yıl dönümümüzü vesile sayarak, 2001 yılından bu yana 5 bin 500 adet çam fidesi dikmiş bulunmaktayız. Bu yıl 2012 - 2013 eğitim öğretim döneminde öğrencilerimizle birlikte 200 adet çam fidesini dikeceğiz. Her yıl dünyada milyonlarca dönüm orman arazisi yakılıp, kesilip yok edilmektedir. Her yıl kişi başına 7 ağaç tüketimimiz vardır. Bu yüzden ülkemiz ve dünyanın geleceği içi fidan dikimine önem vermeliyiz” diye konuştu.

Ağaç dikiminin önemine değinen Yavuz, “Ağaç dikme; çevreyi yeşillendirme, insan yetiştirmek kadar kutsal bir iştir. Bizler doğal hayatı koruma, geliştirme ve ağaçlandırmayı ibadet bilinciyle yapan bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bu mirasın kadrini bilmek zorundayız ve bu özelliğimiz ile de gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Mustafa Yavuz, Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve basın mensupları 200 adet fidan dikti.