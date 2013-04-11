Polis evinde düzenlenen programa, Vali Şerif Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü, şehit aileleri, polis memurları ve çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşan İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, “Teşkilatımızın 168. yıldönümü olması münasebetiyle verilen bu yemeği son derece anlamlı buluyoruz. Şehitlerimizin ailesi için ne yapsak azdır. Çünkü onlar en sevdiklerini, vatanımızın geleceği, devletimizin istikbali ve cumhuriyetimiz için evlatlarını ve eşlerini toprağa göndermişlerdir. Bizler geride kalan şehitlerimizin yakınları için hep beraber el ele kol kola bu birlikteliği yaşatmak ve geliştirmek için hayatın her aşamasında beraber olacağız” diye konuştu.
Polisler, Şehit Yakınlarıyla Buluştu
Emniyet Teşkilatının 68. yıldönümü olması nedeniyle, polis memurları ile şehit ailesi yakınları düzenlenen yemekte bir araya geldi.
11 Nisan 2013 Perşembe 12:18
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