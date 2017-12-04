Prof. Dr. Yılmaz: Türkiye’nin NATO’daki etkinliği azaldı

Kayseri Küçük Millet Meclisi Aralık ayı buluşmasının konusu "Türkiye-NATO İlişkilerinin Dünü Bugünü ve Yarını" oldu. Kocasinan Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen toplantıya konuşmacı olarak, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz oldu.

NATO'nun kuruluşunda AB ülkelerinin, Türkiye'nin NATO üyeliğine itiraz ettiğini belirten Prof. Dr. Yılmaz, "Türkiye'nin NATO'ya girmesinin ana nedenlerinden biri Sovyetler Birliği tehdidi idi. Çünkü Stalin, bugün Trabzon'u da içine alan, Giresun'a kadar olan kısmın Gürcistan'a bağlanmasını istiyordu. Aynı zamanda da boğazların yönetiminde söz sahibi olmak istiyordu. O kriz döneminde bir an önce NATO'ya girerek savunma kalkanı oluşturmayı amaçlıyordu. Başta İngiltere olmak üzere o dönem ülkeleri NATO'ya İngiltere'nin girişine karşı çıktılar. Türkiye bu itirazları, Kore Savaşı'na katılarak, ki yaklaşık 700 küsur kişi hayatını kaybetti, Batı Bloğu içerisinde çok güçlü ve başarılı bir mücadeleyle bir şekilde sebep buldu ve NATO'ya girdi" diye konuştu.

Sovyetler Birliği tehdidine karşı NATO'nun en verimli ülkesinin Türkiye olduğunu kaydeden Prof. Dr. Yılmaz, SSCB dağıldıktan sonra Türkiye'nin NATO'da etkinliğinin azaldığına dikkat çekti. Prof. Dr. Yılmaz, "NATO ile Sovyetler Birliği arasındaki Soğuk Savaş dönemindeki çekişmede NATO'nun en verimli ülkesi Türkiye olmuştur. Çünkü Türkiye sayesinde Sovyetler Birliğine sınırı olan NATO burada nükleer silahlarını yerleştirerek, bölgede üstler elde ederek, gözetleme bölgeleri oluşturarak Sovyetler'in ne yaptığını Türkiye sayesinde kontrol edebilmiş. Sistem SSCB'nin dağılmasından sonra tamamen çöküyor. Çünkü NATO'nun kuruluş amacı SSCB idi. O süreçten sonra Türkiye'nin NATO'daki etkinliği de yavaş yavaş azalmaya başlıyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Yılmaz'ın katılımcıların sorularını yanıtlamasının ardından Aralık ayı buluşması sona erdi.

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