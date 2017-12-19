“Profesörler izinde olabilir”  

Belediye Durmaz İş Merkezinde muayenehanesi bulunan 7 Profesörün mesai saatleri içerisinde üniversite hastanesinde olmaları gerekirken, denetim sırasında Durmaz İş Merkezi’nde bulundukları için ceza aldıkları iddia edildi.

İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Sena Atılgan olayın yanlış anlaşıldığını ifade ederek ”orada görev yapan profesörler aynı zamanda YÖK personeli ve mesai saatleri içerisinde üniversite hastanesinde olmaları gerekiyor. İl Sağlık Müdürlüğü’nden denetim için gelen ekip doktorların çalışma saatleri içerisinde Durmaz İş Merkezi’nde bulunduklarını görünce durumu bakanlığa bildirmiş. Bizim tarafımızdan uygulanan bir yaptırım yok. Böyle bir yetkimiz de yok, ceza alıp almadıklarını da bilmiyoruz. O profesörler izinli de olabilirler. Yıllık izinde de olabilirler. Bunu bilmiyoruz.” dedi.



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