PROJE PARTİSİ DEĞİLİZ, İKTİDARIN ALTERNATİFİYİZ

Milliyetçi Hareket Partisi’nden olaylı bir şekilde ihraç edilen Kayseri Bağımsız Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, yeni katıldığı İYİ Parti’nin hedeflerini açıkladı. Partisi ve kendisiyle ilgili yapılan eleştirilere fazla kulak asmayacaklarını belirten Halaçoğlu, “Bu saatten sonra tartışmalı siyaseti bir kenara bırakıp önümüze bakmak istiyoruz” dedi.







“Büyük teveccüh var”

“Biz doğru bildiğimiz yolda ilerliyoruz. Büyük bir teveccüh var zaten... Onun için herkes konuşur, konuşsunlar. Biz doğru bildiğimiz yolda giderek o tartışmalı siyaseti artık bir kenara bıraktık. Buna gerek duymuyoruz.” diyen Milletvekili Halaçoğlu şunları söyledi;







“MHP’den ayrılmadım, atıldım”

“MHP’den ben ayrılmadım, onlar beni attı. Neden atıldım? Hayır dediğim için... Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katıldığımda ‘Ne parti ne de devlet aleyhine bir şey söylemem’ dedim. Şimdi de bir şey söylemek istemiyorum. O yüzden o bunu söylemiş, şu bunu söylemiş gibi söylemlere hiç kulak asmıyorum. Beni hiç ilgilendirmiyor. Muhatap da almam. Hiç gerek yok. Zaten bu polemikler ülkeyi bu hale getirdi. Herkes birbirine hakaret ediyor. Birileri birilerini birbirine düşürüyor. Bizim bu saatten sonra bu taraklarda bezimiz yok. Ben kendimi biliyorum. O yüzden kimseyle uğraşacak halim yok.”







Cumhurbaşkanlığı hedefimiz var

Halaçoğlu sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Biz önümüze bakıyoruz. Partimizin hedefi var. Cumhurbaşkanlığını kazanmak için hedef koyduk kendimize… Dolayısıyla buna bakıyoruz. Enerjimizi ve kendimizi halkımıza nasıl anlatabiliriz? Bunu düşünüyor ve çalışma yapıyoruz.

Biz bu işin üstesinden geleceğiz. Biz ülkenin içinde bulunduğu durumdan kurtulması için bu partiyi kurduk. Bölücü değil, birleştiriciyiz. Biz herkesi kucaklayacağız. Çizgimiz, sınırımız belli. FETÖ terör meselesini çözeceğiz. Biz kurduğumuz partiyi geniş tabanlı bir parti olarak oluşturduk. Bu yüzden bize yalan yanlış yakıştırma yapmaya kalkmasınlar. İYİ Parti Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğidir. İktidarın alternatifi olmaya talibiz.“

Haber: Ramazan KARAKUŞ







