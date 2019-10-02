Protokol yaya geçitlerini denetledi

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yayalara dikkat çekmek için ülke genelinde eş zamanlı olarak başlatılan 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' kampanyası kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve polis ekiplerinin katılımı ile Cumhuriyet Meydanı'nda uygulamaya katıldı. Yaya geçidinde yayalara yol veren araçları durdurarak tebrik eden Vali Günaydın, vatandaşlarla sohbet etti. Uygulama kapsamında durdurulan bir araçta sigara içen şoförü gören Vali Günaydın, uyarılarda bulunarak, yaya geçitlerinde de yayalara yol verilmesi gerektiğini kaydetti. Bu sırada, uygulamaya emniyet kemerini takmadan giren bir yolcu da, protokolü karşısında görünce kemerini taktı.







Uygulama hakkında bilgiler veren Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Bugün yaya geçitlerindeki uygulamaları yerinde görmek için hep beraber nöbet tuttuk ve uygulamayı yerinde gördük. Şunu memnuniyetle hep beraber gördük ki; Kayseri’mizde vatandaşlarımız trafik kurallarına uymada son derece büyük hassasiyet gösteriyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Çünkü sevgili yavrularımızın geleceği için kurallara uymamız gerekir. Kurallar, toplumun huzuru ve güvenliği içindir. Hiçbir kural boşuna konulmamıştır. Trafikte her gün canlarımız gidiyor. Yaralanan vatandaşlarımız oluyor. Bizler bunları asgariye indirmek zorundayız. Bunları önlemek içinde İçişleri Bakanımızın ortaya koymuş olduğu projeler kapsamında sahada uygulamalar yapıyor. Bugünde hem yaya geçitlerindeki uygulamaları gördük hem de Kocasinan Belediyemizim girişimiyle kask dağıtım töreni düzenledik" dedi.







Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Bugün yapılan bu uygulamayla gözlemledik ki; çok şükür Kayseri’mizde t ile ilgili kültür üst düzeye ulaşmış. Uygulamalar sırasında yayalarımıza fırsat verildiğini, uygulamalarımızda emniyet kemerlerinin takıldığını, sigara içenlerin yok denilecek kadar az olduğun gördük. Bütün bunları görünce 400 bin tane aracı olan bu büyük şehrimizde trafik kurallarına uyulmuş olması bizleri keyiflendirdi. Bu bir eğitim sürecidir. Hepimiz davranışlarımızla örnek olacağız, öncelikle kendimiz uygulayacağız. Daha sonrada başkalarından beklenti içerisine gireceğiz" ifadelerini kullandı.







Konuşmaların ardından motosiklet ve bisiklet sürücülerine Kocasinan Belediyesi tarafından kask hediye edildi. Ayrıca, 'Kırmızı düdük' uygulaması kapsamında video çekerek uygulamaya destek veren çocuklara da, scooter hediye edildi.

