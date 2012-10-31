PTT BAŞMÜDÜRÜ İHSAN AFŞİN’DEN KAYSO’YA ZİYARET

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, PTT’nin son yıllardaki atılımları ile Türkiye’nin yüz akı kuruluşlarından bir tanesini konumuna geldiğini söyledi.

PTT’nin Türkiye’de bankacılık hizmetleri dahil birçok hizmete imza attığını, beş bine yakın nokta ile en geniş ağa sahip bir kuruluş olduğunu ifade eden Başkan Boydak, “Vatandaşlarımız adına bu hizmetlerinden dolayı PTT’ye teşekkür ediyoruz. Kayserimizde de yatırımları devam ediyor. Son bir yıldır hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır. Hizmetlerinin artarak devam etmesi bizleri de mutlu etmektedir. Kayseri Sanayi Odası olarak kendilerine her konuda desteğe hazır olduğumuzu belirtiyor, Sayın Başmüdür nezdinde tüm personele teşekkür ediyorum” dedi.

Kayseri’ye bir yıl önce geldiğini ifade eden Kayseri PTT Başmüdürü İhsan Afşin ise, Kayseri gibi Türkiye’nin yıldız kentlerinden bir tanesinde hizmet yapıyor olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Son bir yıl içerisinde Kayseri il merkezindeki tüm şubelerini yenilediklerini açıklayan Afşin, “Şubelerimizde elektrik tahsilâtına başladık. Vatandaşlarımız ekstra ödemeden tahsilâtlarını yapabiliyor. 200’ün üzerinde bankacılık kaleminde iş yapıyoruz. Özellikle kargo konusunda çok yetkin ve geniş bir ağa sahibiz. Ücret konusunda çok cazip olduğu için sanayicilerimiz ve tüccarlarımız bizi tercih ediyorlar. Bundan da memnuniyet duyuyoruz. Yatırımlarımız devam edecek. Kayserimize daha konforlu ve üst seviyede hizmet etme gayreti içerisinde olacağız. Vatandaşımız şehir içerisinde yürüme mesafesinde PTT’ye ulaşacaktır. Kabullerinden dolayı Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Desteklerinden dolayı moral bulduk. Kendilerine başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Kayseri PTT Başmüdürü İhsan Afşin KAYSO Başkanı Mustafa Boydak’a ziyaret anısına 10. Türkçe Olimpiyatları pullarını hediye etti.