PYD/PKK 'CESARET İLACI' ALIYORLAR

TSK ve ÖSO'nun Burseya Dağı'nı terörden arındırma operasyonunda, örgütün sığınaklarında çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) terörden arındırdığı Burseya Dağı'ndaki sığınak ve mevzilerde terör örgütü PYD/PKK'ya ait çok miktarda uyuşturucu hap bulundu.

Bugün sabah saatlerinde TSK ve ÖSO'nun ortak operasyonu ile yaklaşık dört yıldır terör örgütü işgalindeki Burseya Dağı PYD/PKK'dan alındı. Operasyon sonunda dağ zirvesindeki terör örgütü sığınak ve mevzilerde arama-tarama çalışması yapan TSK ve ÖSO unsurları çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdi.

'CESARET İLACI' ALIYORLAR

Suriye'de cesaret ilacı olarak da bilinen "Captagon" isimli uyuşturucu, daha önce Suriyeli muhaliflerin Beşşar Esed rejimine karşı yaptıkları operasyonlarda rejim üslerinde ele geçirilmişti.

Türkiye'nin sınırını terör örgütlerinden temizleme harekatının ilki olan Fırat Kalkanı Harekatı sırasında IŞİD'e ait askeri noktalarda da ortaya çıkan "Captagon", terör örgütleri tarafından militanlara tavsiye ediliyor.

Burseya Dağı'nda yakalanan PYD/PKK'lıların ifadelerine göre, örgüt, dağıtım sırasında teröristlere ilacın onları uyanık tutacağı, enerji vererek yorgunluk hissini engelleyeceğini söylüyor.

PYD/PKK'nın teröristlere kullanım amaçlı dağıttığı uyuşturucunun aynı zamanda örgütün en önemli gelir kaynaklarından biri olduğu biliniyor.

REJİM ASKERLERİNDE DE ÇIKMIŞTI

Öte yandan Esed rejimi sık sık "Captagon" ve benzeri uyuşturucuların Suriyeli muhalifler ve özellikle ÖSO tarafından kullanıldığını iddia etmesine karşın, söz konusu maddelere rejim güçlerinin üslerinde rastlanmıştı.

2015 yılı baharında İdlib ilinin Suriyeli muhalifler tarafından kontrol altına alındığı operasyonlar sırasında Esed rejimi ve İran destekli yabancı savaşçıların askeri üslerinde yüksek miktarda "cesaret verici" uyuşturucu ilaç ele geçirilmişti. (TİMETURK.COM)