RAHATSIZ OLANLAR “İÇ SAVAŞ” YANLILARI

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Baki Ersoy, 696 sayılı KHK’yı eleştirenlere sert bir şekilde cevap verdi.

“Her kim bu hükmün yanlış olduğunu dile getiriyorsa o kişi ülkede iç savaş çıkmasını istiyor” diyen Başkan Ersoy; “Bence gayet normal. Olması gereken buydu. Bunu kim dillendiriyorsa iç savaşın çıkmasını istiyor demektir. Dolayısıyla bugün kendinden emin olan delikanlı Türk çocukları için KHK’lar hiç de önemli değildir. 15 Temmuz’da yaşananları herkes görmüşken, yarın bir gün böyle bir tehlikede yine dediğim gibi Kayseri’de de delikanlı Türk çocukları çıkar, gereğini yapar. Bu yüzden bunu dillendirenler ülkeyi karışıklığa götürmek isteyenlerdir. Rahatsız olanlar kimler ise bunlar kesinlikle bu ülkede iç savaş çıkmasını isteyen kişilerdir” diye konuştu.



“Fikri iktidar biziz”

İl Başkanlığı görevine başlayalı 4 yıl olduğunu hatırlatan Ersoy; “Eğer bu teşkilatlardan yetişmiş iseniz, ülkücü hareketin tabanından geliyorsanız siyaset yapmak çok da zor değil. Kayseri’de siyaset yapma adına fazla bir şey yapmıyoruz. Kendimizi dava adamı olarak görüyoruz. Politikacı olarak görüyoruz. Politikalar üretmeye çalışıyoruz. Kardeşlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Daha iyi bir vitrin oluşsun istiyoruz. Bunu da sağladığımızı düşünüyorum. Kayseri’de MHP’ye bakış artık daha farklı bir konuma geldi. Söylediğimiz her şey daha çok dikkate alınıyor. Yapımızı bilenler biliyor. Kayseri, evet zor bir şehir. Ama biz 7 Haziran seçimleri başta olmak üzere baktığımızda bir çok şeyi değiştirdiğimizi düşünüyorum. MHP’de ‘Kayseri’ denince hem Türkiye’de hem de burada farklı noktada olduğumuzu görüyoruz. Bu da bizim için çok sevindirici. Başarı için tüm arkadaşlarımızla gece gündüz demeden çalışıyoruz. 23 Mayıs 2015’te belki de Kayseri tarihinin en büyük mitingini yaptık. İnanılmaz bir kalabalıktı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki kabalağı en büyük kalabalık olarak adlandırıyorum. Çok ciddi katılımlar oldu partimize... Özellikle 15 Temmuz’dan sonra müthiş bir teveccüh oluştu. Gelecek seçimlerden çok ümitliyiz. Bizim için önemli olan vatanın, milletin, devletin bekası. Bunun için buradayız. Sayılara çok takılmıyoruz. Bizim için önemli olan fikri iktidar olabilmek... Bugün Türkiye’de MHP’nin ve onun kıymetli liderinin fikri iktidar olduğunu düşünüyorum. Onun temsilcisi olmak da Kayseri özelinde bizlere gurur veriyor” dedi.







“2019 seçimlerine göre strateji belirleyeceğiz”

18 Mart 2018’de 12. Olağan kongrelerinin olduğunu hatırlatan Başkan Baki Ersoy; “Bu tarih bizim için önemli. İnşallah kazasız belasız bir şekilde atlatırız. Ondan sonra da Türkiye’de ne olacak, ona bakacağız. Erkem seçim olur mu olmaz mı, bunu kestirmek şu anda mümkün değil. 2019’da yapılacak seçimlerde ona göre bir strateji belirleyeceğiz. 15 Temmuz sürecinden sonra vatanımızın birliği, beraberliği, bölünmez bütünlüğü üzerine kurulmuş bir yapı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ‘Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben’ diyen bir siyasi partiyiz. Seçim takvimi açısından ne olacağı şu anda belli değil. Ama bizler Kayseri’nin yararına olacak her şeyi iletişimle, belediye başkanlarına iletiyoruz. Ortak akılda buluşmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar da bunda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Dediğim gibi 2018’de ne olacağını bilmiyoruz. MHP olarak 16 ilçede ciddi anlamda başarı sağlayacağımıza inanıyorum. Çünkü partimize olan teveccüh her geçen gün artıyor. Vatandaş MHP’ye ve onun lideri Devlet Bahçeli’ye borçlu olduğunu ifade ediyor. Bu ifadelerden yola çıkarsak MHP, çok ciddi başarılar yakalayacak diye umut ediyorum” ifadelerini kullandı.



“Hiçbir yapı bize zarar veremez”

İYİ Parti ile birlikte yaşanan ayrılıklara da değinen Başkan Ersoy; “Ülkücünün yeri her zaman Milliyetçi Hareket Partisidir. Bu parti bize Rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in emanetidir. Bizler bu emanete sahip çıkma adına buradayız. Dolayısıyla başka bir partinin kurulmuş olması hiçbir zaman direkt ülkücüleri bağlayan bir yapı olmamıştır. Zaten oradaki yapıya bakıldığı zaman karma bir yapı söz konusu. O yüzden fazla yorum yapmak istemiyorum. Bizi hiçbir şekilde bölemezler, oyumuzu düşüremezler. Her geçen gün güçlenerek giden bir yapımız var. Kayseri’de tüm teşkilatlarımızla, Ülkü Ocaklarımızla, kadın kollarımızla, ilçe başkanlıklarımızla, mahalle başkanlıklarımızla bir bütün halinde hareket ediyoruz. Üst kurul delegelerimiz de aynı şekilde. O yüzden hiç bir yapı bize zarar veremez” dedi.



“Doğru bildiğimi söylerim”

Başkan Ersoy kendisiyle ilgili ‘sert eleştiriliyor yapıyor’ söylemine ise “Ben bildiğim her doğruyu söylerim. Birilerine sert gelebilir. Belki de daha önce duymadıklarından dolayı sert geliyor olabilir. Geçmişte mahkemelik de olduk, mahkemeye de verdik. Baktığımızda ‘Milletvekili olamaz’ dediğimiz birisi bugün bakanlık yapıyor. Kısmetinde varmış oldu. Biz o günün şartlarında doğru bildiklerimizi söyledik. Hiç kimsenin arkasından tezgah kurmadık. Kimsenin arkasından değil yüzüne söyledik. 1997’den 2016’nın Temmuz ayına kadar bu hareketin lideri Devlet Bahçeli’yi insanlara anlatmaya çalıştık. 15 Temmuz 2016’dan sonra bu hareketin liderini gittiğimiz yerlerde bize anlatmaya başladılar. Bu da sevindirici tabi ki... Demek ki öngörülü bir lider. Genel başkanımız Bahçeli’nin kıymetini herkesin bilmesi gerekiyor. Bu anlamda ben doğru bildiklerimi söylüyorum. Her zaman da bağıra bağıra söylerim” şeklinde cevap verdi.



“Kapımız da, gönlümüz de açık”

2018 yılının herkese sağlık, mutluluk getirmesini temenni eden Başkan Ersoy; “ İnşallah ülkemiz, milletimiz, devletimiz açısından iyi bir yıl olmasını diliyorum. Bize ulaşmak isteyenlere kapımız da gönlümüz de her zaman açık “ diyerek sözlerini noktaladı.

Haber-Foto: Ramazan Karakuş