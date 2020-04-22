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“Ramazan ayı, hepimiz için iyi bir mekteptir”

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Ramazan ayı dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

“Ramazan ayı, hepimiz için iyi bir mekteptir”

Nursaçan, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Fedakarlık, paylaşma, yardımlaşma, birlik ve beraberlik duygularının yoğun bir şekilde hissedildiği Ramazan ayı, hepimiz için iyi bir mektep, iyi bir fırsat ve imkândır. Ramazan ayı, on bir ayın sultanı makamına yükselmiş, rahmet, fazilet ve günahlardan arınma ayıdır. Dünyanın neresinde olursa olsun baskı, zulüm ve şiddet altında olan, mazlum ve mağdur durumdaki kardeşlerimize maddi ve manevi desteklerimizi daha da artırmalıyız. Kendisi için istediğini kardeşi için de istemek, kendisi için istemediğini onun için de istememek müminin vazgeçilmez ahlâki bir değer olduğunu her zaman hatırımızda tutmalı ve ona göre davranmalıyız. Ahlaki, ruhi ve manevi kemale ermek, bizi, kendimiz, ailemiz, içinde yaşadığımız toplum ve Allah için değerli bir varlık haline getirir. Bizlere düşen görev, Ramazan’ın o maneviyatından en güzel şekilde istifade etmek, rutin bir hale dönüştürmemek olmalıdır. Ramazan Ayı'nın milletimize, İslâm Âlemi'ne huzur, barış, kardeşlik ve getirmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum”
 

Kurumsal

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