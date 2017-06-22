Ramazan Bayramı'nda beslenme uyarısı

Demirbaş, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayı boyunca oruç tutanların öğün sayısını azaltmaları ve beslenmedeki değişiklikler nedeniyle bayramda psikolojik olarak daha fazla yemek yeme eğilimine girdiklerini dile getirdi.Bayram sonrası aşırı yemek yemenin bazı sağlık problemlerine yol açabileceği uyarısında bulunan Demirbaş, şunları kaydetti:"Bayramdaki dengesiz beslenme nedeniyle hazımsızlık ve mide problemleri oluşuyor. Bayramda tatlı tüketimi de artarken, aşırı yemek yemek, şeker, çikolata, ağır hamur işleri ve diğer tatlıları aşırı tüketmek, sindirim sisteminde ve diğer organlarda rahatsızlıklar oluşturuyor. Bayramda ikramlara ve yemeklerin tüketilmesine daha dikkat edilmeli, süt, yoğurt, et, tavuk, yumurta, peynir, sebze ve meyve, tahıl ürünleri de tüketilmelidir. Öğün atlanmamalı, yavaş yavaş, azar azar ve sık yenilmeli, bayram boyunca tatlı, çikolata tüketimine dikkat edilmelidir. Bayram boyunca günde yaklaşık 1,5-2 litre su içilmeli, ayran, komposto gibi sıvı gıdalar tüketilmelidir. Şeker, kalp ve yüksek tansiyon hastaları ile kronik hastaların, sürdürdükleri diyete dikkat etmelidirler."