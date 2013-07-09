RAMAZAN TIRI BU SENE DE KAYSERİ’NİN MAHALLELERİNE UĞRAYACAK

Büyükşehir Belediyesi kültür-sanat faaliyetleri kapsamında geleneksel hale getirilen Ramazan Geceleri etkinliği bu yıl da devam edecek. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören Gezici TIR, bu yıl sadece kent merkezindeki mahallelere değil, ilçeler ve büyük beldelere de gidecek.

Ramazan geceleri bu yıl da Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan etkinlikleri ile renklenecek. Bu yıl 10.su gerçekleştirilecek olan uygulama ile hem unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Ramazan eğlencelerinin yaşatılması, hem de maddi imkânsızlıklar nedeniyle düzenlenen etkinliklere katılamayan vatandaşların faaliyetlerden yararlanmaları amaçlanıyor.

10 Temmuz Çarşamba günü saat 22.30'da Talas-Anayurt Mahallesi'nde başlayacak Ramazan Gecelerinde tasavvuf musikisi, sema gösterileri, konserler, şiir dinletileri, mehteran, Âşık ile Maşuk, Hacivat-Karagöz gösterileri ve meddah-orta oyunu gibi etkinlikler gerçekleştirilecek. Ramazan Tırı geçen yıllardan farklı olarak bu yıl kent merkezi dışına da çıkacak. Ramazan etkinliklerini merkez ilçeler dışındaki 11 ilçe ile büyük beldelerdeki vatandaşlar da takip edebilecek. Ramazan etkinlikleri ay boyunca teravih namazından hemen sonra başlayacak.

Ramazan Tırı, Ramazan ayının ilk haftasında şu ilçe, belde ya da mahallelerde olacak:

10 Temmuz Çarşamba : Talas-Anayurt Mahallesi

11 Temmuz Perşembe : Mimsin

12 Temmuz Cuma : Kuruköprü

13 Temmuz Cumartesi: Kepez

14 Temmuz Pazar : Tomarza

15 Temmuz Pazartesi : Yenişehir-Turgut Reis

16 Temmuz Salı : Sarız