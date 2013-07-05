RAMAZAN’DA MERDİVEN ALTI ÜRETİCİLERE DİKKAT

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Hayrettin Köse Ramazan ayında ortaya çıkan merdiven altı üreticilere dikkat çekerek, vatandaşların tatlıları bildikleri ve tanıdıkları esnaflardan almaları konusunda uyardı.

“Önümüzdeki hafta on bir ayın sultanı Mübarek Ramazan’a giriyoruz. Ramazan ayında artan tatlı talebini karşılamak üzere açılan merdiven altı üreticilere karşı vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklarını ön planda tutarak, bilmediği yerlerden, merdiven altında üretilen sağlıksız gıda alışverişi yapmamalarını, tanıdıkları esnaftan alışverişi yapmaları ve bilinen ürünleri tercih etmelerini istiyoruz” diyen Başkan Köse, “ Bizler bu ülkede haksız kazanca karşıyız. Tatlı piyasasında talebin yoğunluğuna bağlı olarak sağlıksız şartlarda bir binanın bodrum katında veya bir mahallede tuttuğu dükkânda, sağlıksız ve kayıtsız üretilen tatlılar milleti zehirliyor. Vatandaşlarımızı sonradan çok daha büyük bedeller ödemeden, tatlı tüketimi konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz. İçeriği belli olmayan ve fiyat olarak normalin çok altında satılan tatlılar alınmamalıdır. Satılan ürünlerin hijyenik bakımdan ve fiyat yönüyle kontrol edilerek Tarım İl Müdürlüğü, İl ve İlçe Zabıta Müdürlükleri tarafından denetimler periyodik olarak yapılmaktadır. Denetim sırasında satış yapanların esnaf oda kayıtları mutlaka aranmalıdır. Böylelikle kirasını, vergisini veren küçük esnaf ve sanatkârın da haksız rekabetten zarar görmesi engellenmiş olacaktır” diye konuştu.

Sıcak yaz günlerinde ağır tatlılar yerine sütlü tatlılar veya meyveli tatlıların tercih edildiğine de dikkat çeken Hayrettin Köse, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Sütlü tatlılardan dondurma özellikle çocukların severek tükettiği bir yiyecektir. Kalsiyum ve mineral yönünden zengin olduğu için çocuklarımıza günde bir bardak süt yerine bir top sade dondurma yedirirsek de aynı besin değerini almış olacaktır. Türk tipi dondurma süt, salep, şeker ve meyvelerden üretilen gıda maddesidir. Hazır olanların içine katkı maddesi, dayanıklılığı artıran madde konuluyor. Bu nedenle hazır paketli dondurmalar, dondurma değil, buz kremdir. Katkı maddesi içermesinden dolayı ileride çok büyük sağlık problemlerine yol açabilir. Özellikle de şeker yerine kullanılan yapay tatlandırıcılar diyabete varabilecek hastalıklara sebebiyet vermektedir. Vatandaşlarımızın bildikleri ve tanıdıkları pastanelerden alış veriş yapmalarını, günlük olarak üretilip satılan dondurmaları tüketmelerini diliyoruz.”