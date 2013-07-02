Ramazan'da Top Yerine Ses Bombası Kullanılacak

Patlayıcı madde satıcısı Hasan Nayman, Ramazan ayında iftar vaktinde ses bombası atılacağını söyledi. Ses bombalarının ve havai fişeklerin Ramazan ayı için hazır olduğunu ifade eden Nayman, 6 inç çapındaki ses bombalarının iftar vaktinde fırlatılacağını belirtti. Ses bombalarının ehliyetli kişiler tarafından kullanılabileceğini söyleyen Nayman, fiyatının 20 ile 85 lira arasında değiştiğini vurguladı.

Nayman, ses bombasının 15 kilometreden duyulacağını belirterek, “Ses bombaları havai fişeklere göre daha fazla ses çıkarıyor. Bu nedenle ses bombası tercih edilmekte. Ses bombasını atacak kişilerin ehliyetli olması gerekmektedir. Ses bombalarını Ramazan için il, ilçe ve belde belediyeleri satın alıyor” dedi.