RAMAZAN’LA BİRLİKTE ZEMZEME İLGİ ARTTI

Müslümanların Kıblesi Kabe'nin yakınında çıkan Zemzem suyu, Ramazan'da iftar sofralarındaki yerini aldı.

İşyerinde hac ve umre malzemeleri ile birlikte Zemzem suyu ve hurma satan Kayserili esnaf Mehmet Ejderoğlu, Zemzem'e vatandaşların yoğun ilgisi olduğunu ifade ederek, ''Zemzem de hurma da biz İslam alemi için manevi değeri yüksek olan gıdalar. Ramazan'ın vermiş olduğu farklı bir atmosfer olduğu için insanlar hurma ve Zemzem suyuyla oruçlarını açıyor. Bu nedenle vatandaşlarımız, hurma ve Zemzem'e yoğun ilgi gösteriyor. Biz de bunları temin etmekle yükümlüyüz'' dedi.

Zemzem suyunun Suudi Arabistan'da şişelenip ambalajlandıktan sonra Türkiye'ye geldiğini kaydeden Ejderoğlu, ''Getirdiğimiz Zemzem sularında hiçbir katkı yok çünkü bizzat laboratuvar testi yaptırdık. Saf Zemzem olduğu kesin. Zemzem, vücuttan sadece ter olarak çıkar. Ne kadar içilirse içilsin vücuttan ter olarak çıkar. İnançlarımız doğrultusunda vatandaşlarımız Zemzem'le iftar yapıyor'' ifadelerini kullandı.

Zemzem suyu satan başka bir iş yerinin temsilcisi Bekir Özer de vatandaşların iftarını açmak için Zemzem suyunu tercih ettiğini ve bu nedenle Ramazan ayında daha ağırlıklı satıldığını kaydetti. Özer, ''Dinimiz gereği sevap olduğu için, iftar sofralarında Medine hurmasıyla birlikte Zemzem suyu sunuluyor. Daha sevap diye içiliyor. Zemzem, Cenab-ı Allah'ın verdiği bir mineral, bir su'' dedi.

Türkiye'de satılan zemzem sularının sahte olduğu ya da başka sularla karıştırıldığı gibi iddiaların da bulunduğunu belirten Özer, ''Zaman zaman böyle tartışmalar oluyor ama bizim getirdiğimiz suların testi yapıldı ve yüzde 100 saf Zemzem suyu oldukları belgelendi. Ayrıca Zemzem suyundan bir miktar katılan suyun da Zemzem olduğu şeklinde bir iddia var. Ancak bizim sattığımız Zemzem'de karışıklık yok. Arabistan'da testleri yapıldıktan sonra ambalajlanıp geliyor'' diye konuştu.

Zemzem, çeşitli büyüklüklerdeki şişe, damacana ya da bidonlara konularak Türkiye'ye geliyor ve vatandaşlara sunuluyor. Zemzem'in 250 cc'lik şişedeki fiyatı ise 1,5 Tl.