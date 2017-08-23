Randevu krizi büyüyor

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Baki Ersoy, Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’ın geçtiğimiz günlerde kendilerine randevu verilmediği gerekçesiyle yapmış olduğu “nezaketsizlik yapıldı” şeklindeki açıklamasına ; “FETÖ’den yargılanan bir kişiye nezaketsizlik yapmaktan gurur duyarım. Zaten kendisi nezaket sahibi olsaydı aday olmazdı.” sözleriyle cevap verdi.





Baki Ersoy yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücüler olarak bugüne kadar vatanımızın, milletimizin ve devletimizin bekası için var olduk. Bundan sonra da var olmaya devam edeceğiz. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin ifadesi ile ‘Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben’ diyen bir anlayışa sahibiz. Bu bağlamda Kayseri ticaretinde etkin bir role sahip olan Kayseri Ticaret Odası gibi bir kurumda FETÖ’den yargılanan birinin aday olmasını içimize sindiremiyoruz. Hiçyılmaz, bizlere nezaket sahibi olmayı anlatacağına kendisi nezaket sahibi olsaydı aday olmamayı tercih ederdi. Kendisinin aday olması nezaketsizliğin ta kendisidir. Hiçyılmaz’ın adaylığını Kayseri kamuoyunun ve Ticaret erbabının takdirine bırakıyorum.”

Randevu krizi yaşanmıştı

Bilindiği gibi Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ile MHP İl Başkanı Baki Ersoy arasında geçtiğimiz günlerde randevu krizi yaşanmıştı.

Ticaret Odası seçimleri öncesi MHP’li Ersoy’un randevu vermemesi üzerine KTO Başkanı Hiçyılmaz; “MHP İl Başkanı, Kayseri Ticaret Odası’nın randevu talebine cevap vermemenin ötesinde yakışık almayan bir şekilde açıklamalarda bulunarak, kurumlar arası ilişkilerde gözetilmesi gereken nezaket kurallarına aykırı şekilde davranmıştır” demişti.



(Kayseri Gündem)