Raylı Sistemin Yeni Hattı İçin Hummalı Çalışma

Raylı sistemin İldem'e ve Talas'a uzanacak hatlarında Büyükşehir Belediyesi'nden 6 ayrı ekip hummalı bir çalışma yürütürken Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Arif Emecen, Talas hattında devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Emecen, "Kayseri hafif raylı sistem projesinin 2. ve 3. etapları hatırlanacağı gibi yaklaşık bir buçuk yıl önce ihale edilmişti. Geçen bu süreç içerisinde detay çalışmaları, saha çalışmaları ve malzeme çalışmaları tamamlandı. Bu yıl kış mevsiminin de bahar havasında geçmesi dolayısıyla çalışmalara devam etmiştik. Bugün itibariyle de çalışmalar hız kazandı. 9 kilometrelik İldem hattını ve 7.5 kilometre uzunluğundaki Talas hattının 4 kilometrelik kısmını, bu yıl sonuna kadar ray döşeme, enerji nakil hatları, enerji sinyal sistemi dahil olmak üzere tamamlamayı düşünüyoruz" dedi.

Raylı sistemin oldukça kapsamlı bir proje olduğunu ifade eden Emecen, "İnşallah Belediyemiz, Ulaşım AŞ ve yüklenici firmamız bu işi en kısa zamanda tamamlayacak ve Aralık ayı sonlarında her iki hatta da tren işletme testlerine başlayacak. Bugün itibariyle sahada çalışan 230 tane işçimiz var. Mayıs ayında ise çalışan işçi sayısı 350 civarında olacak. Tüm hedefimiz bu yıl içinde bu çalışmaları sonlandırmak" şeklinde konuştu.

Hem İldem hem de Talas hattında 11'er yolcu istasyonu olacağını belirten Emecen, ayrıca 8 adet trafo merkezi ve 6 adet de sulama sistemi için su deposu olacağını söyledi.

Hatlarda tamamlanan ve devam eden çalışmaları özetleyen Emecen, 2014'ün Ocak ayında yolcu taşımaya başlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.