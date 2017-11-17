Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Recep Özkan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı 

Kayseri’nin Develi ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)’na üye oldukları iddiasıyla aralarında eski belediye başkanı ve imar müdürünün olduğu 4’ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada Belediye eski Başkanı Recep Özkan ve 1 sanığın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Recep Özkan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı 

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar Recep Özkan, N. K., K. K., F. D., tutuksuz sanıklar F. Ç, M. K., M. Ç. ile avukatları hazır bulundu.



Develi Belediye eski Başkanı tutuklu sanık Recep Özkan, savunmasında, terör örgütü PDY’ye ile bir bağının bulunmadığını ve tahliyesini istediğini ifade etti.
Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile tutuklu sanıklardan Recep Özkan ile N. K.’nin tahliyesine, K. K. ve F. D.’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 10 Ocak 2018’e erteledi.
İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
Recep ÖzkanKayseri2. AĞIRCEZA MAHKEMESİFetöPDYDeveli
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.