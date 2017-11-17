Recep Özkan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı 

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar Recep Özkan, N. K., K. K., F. D., tutuksuz sanıklar F. Ç, M. K., M. Ç. ile avukatları hazır bulundu.







Develi Belediye eski Başkanı tutuklu sanık Recep Özkan, savunmasında, terör örgütü PDY’ye ile bir bağının bulunmadığını ve tahliyesini istediğini ifade etti.

Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile tutuklu sanıklardan Recep Özkan ile N. K.’nin tahliyesine, K. K. ve F. D.’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 10 Ocak 2018’e erteledi.

İHA