REFERANDUM ÖNCESİ KALKIŞMA UYARISI Gazetemize konuşan Kayseri Barosu eski başkanı Av. Fevzi Konaç gündeme dair açıklamalarda bulundu. Konaç, uluslararası haber kaynaklarından ve bir takım istihbarat birimlerinden gelen bilgilere göre referandumun millet önüne geleceği tarihe kadar Türkiye’de Gezi olaylarında olduğu gibi bir kısım iç karışıklıkların ve kalkışmaların fitilinin ateşlenebileceğini söyledi.

Tahriklere kapılmadan süreci atlatmalıyız

Gerek evet, gerekse hayır diyen vatandaşların toplumsal bir gerginliğe sebep olmayacak üslupta olmaları gerektiğini kaydeden Konaç, “Bizi birbirimize düşürmek isteyecekler. Kardeş kavgasına sebep olacak alt yapılar oluşturacaklar. Dış güçlerin ve iç mihrakların tahriklerine kapılmadan bu süreci hakkı ile atlatmamız gerekiyor.” açıklamasında bulundu.



Art niyetlilere prim vermeyin

“Bu topraklarda kardeş olarak yaşamak durumundayız.” diyen Konaç, “Referandumda ‘evet’ oyunu verenler ile makul gerekçeler ileri sürerek ‘hayır’ oyunu kullanacaklar kardeştir. Art niyetli hiçbir insana prim vermeden bu ülkenin geleceğine dair kardeşliği korumak anlamında kararlarını veren kardeşlerin hukuklarını bozacak hiçbir girişimin içinde olmamaları gerekiyor.” dedi.



‘Evet’in hayırlı olacağını düşünüyorum

Konaç konuşmasını şöyle sürdürdü, “Siyasi ve ideolojik yaklaşımlar yerine aklıselim ve makul gerekçelerle ‘evet ve hayır’ oyu tercihinde bulunan her duygu mübarektir. Ama art niyetli çevrelerin yaklaşımlarına prim vermemek adına ideolojik takılma ile hayır diyenlerin de doğru yapmadığını düşünenlerdenim.



Dolayısıyla ben Türkiye’nin yeni bir ivme kazanması adına ‘evet’in hayırlı olacağını düşünenlerdenim. Kaygılarım, eleştirilerim bir takım sıkıntılarım olmakla beraber ‘evet’in Türkiye’nin geleceği için çok değerli olduğunu düşünenlerdenim. Ama hayır diyen hiçbir arkadaşımın sözü de aşağılık değildir. Vatan haini anlamı taşımaz. Bizi referanduma kadar karıştırıp yeni bir gezi vakası ile karşı karşıya bırakmak anlamında tehlikeye sokacak iç bir işin içinde olmamamız gerekiyor.”

Haber: Bünyamin Gültekin

