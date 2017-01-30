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Referandum tarihi netleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım, referandumun 9 Nisan'da yapılmasına kararlaştırdı.

Referandum tarihi netleşti

Cumhurbaşkanlığı sistemini getiren anayasa değişikliği teklifinde yol haritası netleşti.

KARAR 9 NİSAN'DA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, referandum tarihi için 9 Nisan'da mutabık kaldı.

BAŞBAKAN MİTİNGLERE BAŞLAYACAK

Milliyet gazetesinden Şebnem Hoşgör'ün haberine göre; referandum tarihinin netleşmesinden sonra Başbakan Yıldırım da harekete geçiyor.

Başbakan Yıldırım, 10 Şubat'ta meydanlara inerek propaganda kampanyasına başlayacak.

Kaynak:Ensonhaber

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