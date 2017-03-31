Regaib kandilinde eller semaya açıldı

Regaib Kandili’nde Hunat Camii’nde yatsı namazı öncesi cemaate hitap eden İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, “Recep ve Şaban ayları bizlerin manevi arınma aylarıdır. Bu aylarda ve bu günlerde bu mübarek gecelerde oturup bir muhasebeye başlamalıyız. Öncelikle geçmiş hayatımızı gözden geçirmeliyiz. Bu geceyi muhasebe ile geçirsek, tefekkürle geçirsek, tezekkürle geçirsek en iyi şeyi yapmış oluruz. Tefekkür de bir ibadettir. Düşünmek aynı zamanda nefsimizi hesaba çekmek geçmiş hayatımızı muhasebeye çekmek muhasebe etmek ve aynı zamanda geçmiş hayatımızda varsa hatalarımız, kusurlarımız ve yanlışlarımızdan dönebilmek günahlarımızın affı için tövbeyi istiğfarda bulunabilmek bu gecenin bu ayların en önemli ibadeti olsa gerektir. Öyleyse kıymetli kardeşlerim, üç aylara girmenin idraki içerisinde olarak hayatımızı yeniden gözden geçirmeliyiz. Üç ayları iyi bir şekilde idrak etmeli ve bu üç aylarda ülkemize, milletimize, memleketimize, İslam alemine ve insanlığa hayırlı, bereketli güzel işler yapmalıyız.





Regaib öncelikle rağbet kelimesinden geliyor. Rağibe genelde arzu etmek, istemek, talep etmek gibi anlamlara geliyor. Onun için regaib geleceğe ve istikbale dönük arzu ve isteklerimizi amel ve tutkularımızı yeniden gözden geçirme imkânı verir. Rağbetlerimizin yönelişimizin yalnızca yüce Rabbimize dönük olduğunu bildirir bize. Unutulmamalıdır ki gem vuramadığımız arzular, frenlemediğimiz tutkular, söz geçiremediğimiz şehvet, heva ve arzularımız, terbiye edemediğimiz nefisler, Rabbimize yöneltemediğimiz rağbetlerimiz bize bir fayda vermez. Onun için bu gecede kendimizi yüce Allah’ın arzu ve isteklerine yöneltmek suretiyle kötülüklerimizden arınmalıyız. Bugün bu gece kıymetli kardeşlerim hem yerel ölçekte hem de tüm insanlığı çepeçevre kuşatan sorunların temelinde insanların şehevi arzularına, tutkularına esir olması vardır. Öyleyse kendimizden başlamak suretiyle toplumumuzu, insanlığı huzura, adalete, güzelliğe kavuşturacak amellere adım atmalıyız. Bu gece kalbimizi kin, nefret ve intikam duygularından arındıralım ki gönlümüz huzura ersin. Yüreklerimizi iman, ilim, hikmet ve hakikat nuruyla aydınlatalım ki kalplerimiz feraha kavuşsun. Bu gece duamızı yaparken özellikle kalbimize dikkat edelim. Kalbimizde ihlâs ve samimiyetin olduğu, riyadan, kibirden uzak bir şekilde ve aynı zamanda Rabbimizin huzurunda olduğumuzun bilinciyle dua edelim inşallah.” dedi.





İl Müftüsü Güven’in sohbeti sonrası tesbihat ve dualarla program sona erdi. Cami çıkışında hayırseverler tarafından Regaib Kandili dolayısıyla vatandaşlara lokum dağıtıldı. Ayrıca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Regaib Kandilinde, sütün önemine dikkat çekmek amacıyla, cami önünde süt dağıttı.



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