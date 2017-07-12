Reis filminin yapımcısından, skandal 15 Temmuz filmi

REİS FİLMİYLE ERDOĞAN'DAN FAYDALANMAYA ÇALIŞTI, SIRADA 15 TEMMUZ'UN RANTI MI VAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatını konu alan ve kötü bir yapım olarak gösterime giren Reis filmi gişede çakılmıştı. Erdoğan üzerinden para ve rant kazanmayı hedefleyen bu filmin yapımcısı, skandal bir filme daha imza attı.

BU FİLM KİME HİZMET EDİYOR, FETÖ'YE Mİ?

15 Temmuz'un rantını yemeye çalışan yapımcı, 15 Temmuz destanını anlattığını iddia ettiği filmde, FETÖ'cü alçakların o gece yapmak istediği ancak başaramadığı ne varsa filme taşıdı.

ERDOĞAN'IN AİLESİ KATLİAMA UĞRARKEN SAHNELENİYOR

Yapımcı Ali Avcı'nın yeni proje diye ortaya attığı film tam bir skandal. Öyle ki filmde, birebir benzettikleri Erdoğan ve ailesi, FETÖ'cü alçaklar tarafından korkunç bir katliama uğruyor. Erdoğan'ın çocukları, damadı, eşi ve hatta torunu dahi darbecilerin kurşunlarına hedef oluyor ve onların cansız bedenleri filmde açıkça sahneleniyor.

CUMHURBAŞKANI'NIN KAFASINA SİLAH DAYAMAK KİMİN FİKRİ?

Filme ait görüntülerin devamında, Erdoğan'ın başına silah bile dayadıkları görülüyor.

15 TEMMUZ'DAN RANT SAĞLAMAYA ÇALIŞANLAR VAR

15 Temmuz yalnızca darbe girişiminin bastırılması değil, bir milletin, kendisini esir almaya, iradesine ipotek koymaya kalkan ve yabancı istihbaratlarca desteklenen terör örgütü FETÖ'ye karşı elde ettiği kesin bir zafer, bir destansı mücadelenin adıdır. Bu destanı, paraya ve ranta çevirmek isteyen, üstelik bunu Cumhurbaşkanı ve ailesi üzerinden yapmaya çalışanlara kim dur diyecek? (EN SON HABER)