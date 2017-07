REKORLARIN ŞİRKETİ

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’nin basına ve kamuoyuna tanıtıldığı toplantı Sümer Spor Kompleksi’nde yapıldı. Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bir taraftan Sahabiye Kentsel Dönüşüm gibi şehrimizi geleceğe taşıyacak projeleri, bir taraftan Ulaşım Yılı ilan edilen 2017’de büyük ölçekli alt geçitleri, bir taraftan da ilçelerle merkez arasındaki gelişmişlik farkını kaldıracak yatırımları yaparken diğer taraftan insana yatırım konusuna ağırlık vermeye devam ettiklerini söyledi.



“İnsana yatırım önceliğimiz”

İnsana yatırım konusunda her projenin önünü açtıklarını, bütçe ve personel kısıtlaması yapmadıklarını vurgulayan Başkan Çelik, “İnsana yatırımla ilgili çalışan KAYMEK şirketimizde personel sayısı 500’e, Spor A.Ş.’de 300’e ulaştı. İnsanımızın vaktini iyi değerlendirebilmesi için projeler geliştiriyoruz. Spor A.Ş.’de bizim gurur duyduğumuz, olağanüstü işler gerçekleştiren, enleri ve ilkleri yapan bir şirketimiz. Bunların sadece bir örneği bir süre önce hizmete giren Fizyospor Merkezimiz. Türkiye’de böyle bir tesis yok. Pek çok rahatsızlığın tedavi edildiği merkezimiz sayesinde hayır duaları alıyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik’in açıklamalarının ardından Spor A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin İşlertaş, tanıtım filmleri eşliğinde Spor A.Ş. tarafından yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. “Doğasında Hareket Var” sloganıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan 15 ayrı tesisleri bulunduğunu ifade eden İşlertaş, 297 personelle 08.00-22.30 saatleri arasında hizmet verdiklerini söyledi.

Üç ana başlıkta verdikleri hizmetleri anlatan Hüseyin İşlertaş, Spor A.Ş. bünyesindeki fitness salonlarıyla bu alanda Kayseri’deki Pazar payının yüzde 80’ine sahip olduklarını belirtti. 2016’da üye sayılarının 6 bine ulaştığını dile getiren İşlertaş, yüzde 90 doluluk oranına sahip olduklarını söyledi. İşlertaş, yeni hizmete giren Fizyospor Merkezi’nde ise klinik pilates hizmeti sunulduğunu ve birçok rahatsızlığa çözüm getirildiğini belirtti.



Yaz spor okullarında ulaşılması güç bir rekor

Konuşmasında Spor A.Ş.’nin spor okullarından da bahseden İşlertaş, kış sezonunda açtıkları kayak okuluyla ilk sezonunda 1000 öğrenciye kayak öğrettiklerini dile getirdi. Nüfusa oranla en büyük katılımlı spor okullarının Kayseri’de olduğunu ifade eden Hüseyin İşlertaş, “Bu yaz tüm çocuklar spor yapacak sloganıyla 50 bin öğrenciye ulaşma hedefi koyduk. 11 tesis ve 15 branşta başlattığımız yaz okullarında ilk iki dönem 35 bine ulaştık. İstanbul’da geçen yıl yaz spor okullarına 70 bin çocuğun katıldığı dikkate alınırsa Kayseri’deki rakamlar bir rekordur. Yaz okullarına öğrenci kayıtlarını online olarak yapıyor ve her öğrenciye seçtiği ana branşın yanında bir branşı promosyon olarak veriyoruz” dedi.



Kitle sporlarında profesyonel organizasyonlar

Spor A.Ş.’nin bir başka faaliyet alanının da organizasyonlar olduğunu ifade eden Hüseyin İşlertaş, “Doğa Seni Çağırıyor”, “Her Pedal Bir Nefes”, “Harmony Dans” adları altında kitle sporları organizasyonları yaptıklarını söyledi. Bu organizasyonlara katılımcı sayısının her geçen gün arttığını vurgulayan İşlertaş, Sarımsaklı’da yaptıkları doğa yürüyüşüne 12 bin kişinin katıldığını belirtti. İşlertaş, bu yaz “Spor A.Ş. Bizim Mahallede” adı altında yeni bir organizasyona başladıklarını da belirterek, her gün bir mahalleye spor ve eğlenceyi taşıdıklarını söyledi. İşlertaş, 2017 yılında Spor A.Ş. etkinlikleriyle 300 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini, teknoloji kullanımı, strateji ve verimlilik anlamında Spor A.Ş.’yi uluslararası bir marka haline getirmek istediklerini kaydetti.



Tüm tesislerde birinci sınıf hizmet

Açıklamaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Spor A.Ş.’nin tüm tesislerinde birinci sınıf hizmet verdiğini vurgulayan Başkan Çelik, yaz spor okullarına ayrı bir paragraf açarak, 50 bin öğrenciye spor imkanı sunulmasının Türkiye’de ulaşılması çok zor bir rekor olduğunu söyledi. Başkan Çelik, düzenledikleri kitle sporları organizasyonlarının da aileyi bir araya getirdiğini ve Kayseri’nin doğal güzelliklerinin tanıtımına katkı sunduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, toplantıda basın mensuplarının soruları üzerine Erciyes’te yapacakları Yüksek İrtifa Sporcu Kamp Merkezi, Harikalar Diyarı’nda yapılacak olan Türkiye’nin en büyük Okçuluk ve Atçılık Tesisleri, Keykubat Kent Ormanı ve Sarımsaklı’ya yapılacak olan Anadolu’nun Doğa Sporları Merkezi projeleri hakkında da bilgi verdi.

Kayseri Gündem