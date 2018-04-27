Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Rektör Yardımcısı Yıldız istifa etti

Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve ERÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Karamehmet Yıldız görevinden istifa ederek MHP Milletvekili aday adayı oldu.

Rektör Yardımcısı Yıldız istifa etti
Prof. Dr. Karamehmet Yıldız 24 Haziran seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi’nden Milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.
 
Yıdız,Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak yürüttüğüm kamu görevimden, Milliyetçi Hareket Partisinden Milletvekili Adaylığı başvurusunda bulunmak üzere, 26 Nisan 2018 tarihi itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Bir hekim ve bir akademisyen olarak bu güne kadar şevkle yürütmüş olduğum hizmetlerimi, ülkemize ve aziz milletimize daha yararlı olabilmek gayesi ile bundan böyle milletvekili olarak yürütmek arzusundayım. Teveccühlerine mazhar olduğum takdirde, tevdi edilen görevi aziz milletimizin kutsal bir emaneti olarak değerlendireceğim. Mutlu ve müreffeh bir Türkiye için, el ele vererek yılmadan yürümek dileğiyle milletvekili aday adaylığımı kamuoyu ile paylaşır, sevgi ve saygılarımı sunarım.” açıklamasında bulundu.
 
Kurum Haberi
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.