Rektör Yardımcısı Yıldız istifa etti

Prof. Dr. Karamehmet Yıldız 24 Haziran seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi’nden Milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.



Yıdız, “Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak yürüttüğüm kamu görevimden, Milliyetçi Hareket Partisinden Milletvekili Adaylığı başvurusunda bulunmak üzere, 26 Nisan 2018 tarihi itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Bir hekim ve bir akademisyen olarak bu güne kadar şevkle yürütmüş olduğum hizmetlerimi, ülkemize ve aziz milletimize daha yararlı olabilmek gayesi ile bundan böyle milletvekili olarak yürütmek arzusundayım. Teveccühlerine mazhar olduğum takdirde, tevdi edilen görevi aziz milletimizin kutsal bir emaneti olarak değerlendireceğim. Mutlu ve müreffeh bir Türkiye için, el ele vererek yılmadan yürümek dileğiyle milletvekili aday adaylığımı kamuoyu ile paylaşır, sevgi ve saygılarımı sunarım.” açıklamasında bulundu.



Kurum Haberi

