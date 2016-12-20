Reşadiye teröre karşı dimdik ayakta

Bu kapsamda ilk olarak Muhtarlık ve polis telefonlarının yer aldığı pankartları astırarak terör konusundaki ihbarların bildirilmesini istediklerini belirten Reşadiye Muhtarı Mustafa Kapçı “Ayrıca Büyükşehir Belediyesi itfaiyemizin desteğiyle bütün mahallemizi şanlı al bayraklarımızla donattık. Reşadiye teröre karşı birlik beraberlik görüntüsü içinde dimdik ayakta” dedi.Kapçı, son terör saldırılarını da tüm mahalle halkı olarak tel’in ettiklerini belirterek “Milletimizin ve İslam aleminin başı sağolsun. Şehitlerimize Allahtan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz.” şeklinde konuştu.