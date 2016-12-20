Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Reşadiye teröre karşı dimdik ayakta

Talas’a bağlı Reşadiye Mahallesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “teröre karşı milli seferberlik” çağrısına uyuyor.            

Reşadiye teröre karşı dimdik ayakta
Bu kapsamda ilk olarak Muhtarlık ve polis telefonlarının yer aldığı pankartları astırarak terör konusundaki ihbarların bildirilmesini istediklerini belirten Reşadiye Muhtarı Mustafa Kapçı “Ayrıca Büyükşehir Belediyesi itfaiyemizin desteğiyle bütün mahallemizi şanlı al bayraklarımızla donattık. Reşadiye teröre karşı birlik beraberlik görüntüsü içinde dimdik ayakta” dedi.

Kapçı, son terör saldırılarını da tüm mahalle halkı olarak tel’in ettiklerini belirterek “Milletimizin ve İslam aleminin başı sağolsun. Şehitlerimize Allahtan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz.” şeklinde konuştu. (Kayseri Gündem)
İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner140