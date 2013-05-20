Reyhanlı’da Patlama, DSİ’de Kutlama

11 Mayıs 2013 Cumartesi günü hain eller tarafından Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde gerçekleştirilen kanlı saldırı sonrasında Türkiye genelinde eğlence programlarının çoğu iptal edildi. O gün normal programlarına devam eden televizyon kanalları ise vatandaştan yoğun tepki gördü. Reyhanlı İlçesi’nde 51 kişinin hayatını kaybetmiş olmasına rağmen, önceden planlanmış eğlence programlarına devam eden kurumlardan birinin de Devlet Su İşleri olduğu iddia edildi.

DSİ: “ANNELER GÜNÜNÜ KUTLAYACAĞIZ, AMA ÇOCUK GETİRMEYİN !”

Kayseri’de bulunan Devlet Su İşleri(DSİ) 12.Bölge Müdürlüğü tarafından patlamadan bir gün sonra Anneler Günü programı adı altında ve çocukların getirilmesinin istenmediği, canlı müzik eşliğinde bir program düzenlendiği iddia edildi. Pazar günü DSİ’ye yaklaşık 100 metre mesafede bulunan camideki cemaatin yüksek sesli müzikten rahatsız olması üzerine vatandaşlar durumun hoş olmadığını belirterek, “Reyhanlı’da patlama olduğundan dolayı üzgündük, dualar ediyorduk, müzik eşliğinde çifte telli oynanması bizi daha da üzdü. Üstelik hem Anneler Günü kutlaması diyorlar, hem de çocukları yanlarında istemiyorlar.”şeklinde konuştular.

DSİ Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün duyurusuna göre “12 Mayıs Anneler Günü programı münasebetiyle bölge müdürlüğümüzce memur yemekhanesinde bayanlara özel canlı müzik eşliğinde yemekli program düzenlenecektir. Katılmak isteyenlerin en geç 10.05.2013 Cuma günü mesai bitimine kadar 1513 nolu telefona isimlerini yazdırmaları ve programa çocuk getirilmemesi rica olunur. Program başlama saati 19:00”şeklindeki ilanın memurlara iletildiği belirtildi.

“GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇINI SİZ SEYRETMEDİNİZ Mİ?”

Konuyla ilgili telefonda görüştüğümüz ve Reyhanlı’daki olaydan sonra böyle bir kutlamanın yapılmasından vatandaşların rahatsız olduğunu ileterek bilgisine başvurduğumuz DSİ 12.Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, “Galatasaray-Fenerbahçe maçı da oldu. Siz seyretmediniz mi? Herkes sokaklarda bayraklarla coşkulu kutlamalar yaptı. Siz seyrettiniz mi onu? Siz bununla ilgili bilgi almak istiyorsanız DSİ Genel Müdürlüğü’nden sorun, orası size bilgi verir. Devlet memuru açıklama yapamıyor. Basın müşavirliğinden sorun.”dedi.

“BÖYLE BİR ŞEY YAPMAMALARI LAZIM”

Bölge Müdürü olarak kendisinin de o eğlencede yer aldığının iddia edildiğini söylediğimiz Hayrullah Coşkun, soruları DSİ Genel Müdürlüğü’ne iletmemizi istedi.

Bunun üzerine telefonla ulaştığımız DSİ Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Levent Yıldırım, “Böyle bir şey yapmamaları lazım, insanların hassas davranmaları gerekir. Biz de araştıralım. Bizim böyle bir bilgimiz olsaydı bu tür bir programı yaptırmazdık, hiç hoş değil. Size de bilgimize başvurduğunuz için teşekkür ederim.”diye konuştu.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE KUTLAMALAR İLE ŞOVLARI İPTAL ETMİŞTİ

DSİ Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun’un örnek verdiği Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları Reyhanlı olayı sebebiyle ertelenmiş ve Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesinden açıklama yapılarak "19. Şampiyonluğumuz vesilesiyle yapılması planlanan kupa törenimiz Reyhanlı’da meydana gelen vahim olaylar ve Burak Yıldırım adlı genç sporseverimizin futbol terörü yüzünden elim kaybı nedeniyle yeni sezon başına ertelenmiştir.”şeklinde duyurulmuştu. Fenerbahçe resmi internet sitesi ise karşılama öncesinde planlanan görsel tribün aktivitelerini Reyhanlı’daki menfur saldırı nedeniyle iptal ettiğini duyurmuştu. ( Kayseri Gündem Gazetesi )

