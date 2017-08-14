RİCHARD'A VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN MEMNUNUZ

4 Ağustos 2017 tarihinde manşetten gördüğümüz bu haberde "Türkiye'de Adalete Erişimi Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmalarıyla Güçlendirmek" projesinin İngiltere Büyükelçiliği tarafından finanse edilmesi ve Adalet Bakanlığı tarafından desteklenmesini eleştirerek “Ülkelerin iç siyasetlerine sinsice müdahaleleri ve iç karışıklık çıkartması ile bilinen İngiltere zaman zaman bu emellerini çeşitli etkinlik ve masum görülen projelerle destekliyor. Önceki gün Kayseri’de yapılan bir etkinlik de akıllarda soru işareti bıraktı.” demiştik.Adalet Bakanlığı çevrelerinden sızan bilgilere göre Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nda üst düzey bir toplantı gerçekleştirilerek tepki toplayan bu projenin İngiltere ayağının iptal edilip edilmeyeceği tartışıldı. Toplantıda gazetemizin misyonu ve kimler tarafından çıkartıldığı da masaya yatırıldı.İngiltere ülkelerin iç siyasetlerine sinsice müdahaleleri ve iç karışıklık çıkartması ile biliniyor. Adım attığı hiçbir coğrafyada şu anda huzur ve barış hakim değil. Durum böyleyken İngiltere’nin Türkiye Büyükelçisi Richard Moore kişisel twitter hesabından yaptığı açıklamada bahsi geçen projenin Türkiye yararına olduğunu söyledi.“Türk hükümeti yararına yürüttüğümüz proje çalışmalarıyla ile ilgili olarak @milligazetecom ‘de bir-iki saçma ve cahilce yazı var.Ve bunlar, Türkiye’nin Suriyeli mülteciler konusunda yalnız bırakıldığı hikayelerini de yazan aynı hadsiz insanlar.Birleşik Krallık, Türk halkının olağanüstü çabalarını desteklemek için kendisine düşen naçizane görevi layıkıyla yerine getirmektedir.Tüm proje çalışmalarımıza dair gerçek bilgileri öğrenmek için, @UKinTurkey ’in #BiliyorMusunUKTR ile gönderdiklerini takip edebilirsiniz.”