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Roket saldırısında yaralanan asker şehit oldu

Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde, İran sınırında 2 gün önce PKK tarafından roket atarla açılan taciz ateşinde yaralanan 32 yaşındaki İstihkâm Er Zekeriya Altunok hastanede şehit oldu.

Roket saldırısında yaralanan asker şehit oldu
Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, sosyal medyada yaptığı açıklamada, “5’nci Hudut Alayında askerlik hizmeti yapan hemşehrimiz İs. Er Zekeriya Altunok, 20 Ekim 2019 tarihinde BTÖ mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu yaralanmış ve tedavi gördüğü Iğdır Devlet Hastanesinde şehit olmuştur. Kayserimizin ve ülkemizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

İstihkâm Er Zekeriya Altunok, İran sınırındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu ile Kozlu Üs Bölgesi arasında devriye görevi yapan askerleri taşıyan zırhlı araca roket saldırısında ağır yaralanmıştı.

Evli ve 2 çocuk babası Er Zekeriya Altunok'un Yozgat doğumlu olduğu, ancak ailesinin yaşadığı Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi. Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre şehidimizin cenazesi 23 Ekim 2019 Çarşamba günü (bugün) Kalem Kırdı Camisinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Kartal Askeri Şehitliği’nde toprağa verilecek.
 

Haber: Ekrem Nazlı

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