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RUHLARI ŞAD OLSUN. RAHMETLE ANIYORUZ

50 yıla yakın bir zamandır ülkemizin başına bir Karabasan gibi Bela olan eli kanlı PKK örgütü katliamlar yapmaya, Canlar almaya, anaları Ağlatmaya devam ediyor.

RUHLARI ŞAD OLSUN. RAHMETLE ANIYORUZ
 Yıllardır kadın, çocuk, yaşlı, genç, memur, sivil, Asker,  polis demeden yol keserek,  baskın yaparak, kaçırarak, kandırarak, insanlarımızın yok etmeye devam eden kanlı örgüt, kan emici vampirliğinden Hiç geri adım atmıyor.
 6-7 yıl önce yol keserek, silah zoru ile kaçırdığı Asker, polis, memur ve sivillerden meydana gelen 13 Vatan evladını yıllarca dağlarda gezdirip,anaları ağlatan, babaların yüreğini sızlatan eli kanlı örgüt tüm insani çağrılara tüm sivil ve resmi girişimlere rağmen bu masum insanların serbest kalıp aileleri ile kucaklaşmasına izin vermedi.
 Son olarak, Türk Silahlı kuvvetlerimizin Kuzey Irak'ta, Gara bölgesinde yaptığı operasyonda buradaki bir mağarada elinde rehin tuttuğu kaçırdığı 13 vatandaşımızı hunharca kurşuna dizerek katleden PKK, çirkin ve Canavar yüzünü bir daha ortaya koyarak yeni bir insanlık ayıbı işledi.

Kayseri gönüllü kültür kuruluşları Derneği olarak;
 Bu cani katliamı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz
 
Ahmet TAŞ
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Dernek Bşk.
 

Haber Merkezi

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