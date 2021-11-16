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SAADET PARTİSİ, ASGARİ DEĞİL İNSANCA YAŞAM ÜCRETİ İSTİYOR

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun asgari ücrete dair önemli açıklamalarda bulundu.

SAADET PARTİSİ, ASGARİ DEĞİL İNSANCA YAŞAM ÜCRETİ İSTİYOR

Baki Coşkun, “Asgari ücret günümüzde enflasyon altında vatandaşın ezdirilmesinin adı haline gelmiştir. Hali hazırda açlık sınırının altında bir maaş varken enflasyonun tavan yapmasıyla vatandaş zor günler yaşamaktadır. Vatandaşın alım gücünün iyice düştüğü, market sepetlerinin dolmadığı bu günlerde insanlarımız dikkat kesilmiş bir şekilde asgari ücrete gelecek zammı beklemektedirler. Refah-Yol hükümeti döneminde %100’den fazla zamlar yapılmıştır. Benzer zamların bugünde yapılmasını temenni ediyoruz. Ancak bugün bahsi geçen rakamlar çok üzücü noktada. Her geçen gün enflasyon altında ezilen halkın gün yüzü görmesi istenmiyor” dedi.

İl Başkanı Baki Coşkun, “Biz Saadet Partisi olarak asgari değil insanca yaşam ücreti açıklaması bekliyoruz. Zam yapılırken hem firmaların durumu hem de asgari ücretle geçimini sağlayan vatandaşımızın alım gücü dikkate alınmalıdır. Öncelikle yapılması gereken asgari ücretten alınan vergilerin kaldırılmasıdır. Sonrasında ise enflasyonun üzerinde bir zam yapılarak vatandaşın alım gücünün artırılmasıdır. Kayseri milletvekili Sayın İsmail Tamer asgari ücretin 4.000Tl olması gerektiğini belirtmiş. Vatandaş 4.000 tl’ye razı olur bilinciyle hareket ediyorlar. Oysa ihtiyaç olan yoksulluk sınırı gözetilerek bir zam yapılmasıdır. Karınları doysun yeter anlayışı son bulmalıdır.” şeklinde konuştu. 

Kurumsal

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Anahtar Kelimeler:
Saadet PartisiBaki Coşkun
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