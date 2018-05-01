SAADET PARTİSİ'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI BELLİ OLDU!

Yüksek Seçim Kurulu bugünden itibaren Cumhurbaşkanı adaylık başvurularını almaya başladı.

Meral Akşener’i aday gösteren İYİ Parti ve Doğu Perinçek’i adayı olarak gösteren Vatan Partisi’nin ardından Cumhurbaşkanı adayını resmi olarak açıklayan üçüncü parti Temel Karamollaoğlu’nun liderliğini yaptığı Saadet oldu.

SAADET’İN ADAYI LİDERLERİ OLDU

Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı adayı olarak Temel Karamollaoğlu’nu gösterdi. Saadet Partisi daha önce 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü aday göstermek istemiş ancak Gül’ün “Toplumsal mutabakat sağlanamadı” reddi yüzünden bu gerçekleştirilememişti.

“EN AZ 500 BİN İMZA”

Saadet Partisi, adayı için 4 ve 9 Mayıs taripleri arasında en az 100 bin imza toplayacak. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, Seçim 2018 Atılım Toplantısında yaptığı açıklamada “Bütün gücümüzle, öyle 100 bin değil en az 500 bin imzayla, hiç kimsenin tereddüdü olmayacak bir tarzda başkan adayımızı belirleyeceğiz” demişti.

Kesin aday listesi ise YSK tarafından 13 Mayıs’ta açıklanacak.

BAHÇELİ: EN POPÜLER SİYASETÇİ

Karamollaoğlu’nun adaylığına ilişkin ilk tepki Cumhhur ittifakı ortağı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den geldi. Ankara’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, “Hayırlı olsun son yılların en popüyer siyasetçisi” dedi.