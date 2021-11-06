SAADET'TEN 'GEÇMİŞTE YAPTIK YİNE YAPARIZ' ÇIKIŞI

Hasan Bitmez yaptığı açıklamada iktidarı hedeflediklerini belirterek “Türkiye bir girdaba doğru gidiyor. Bu aşamada ülkemiz Saadet Partisi’ni bekliyor. Bunun için bizlerin de sorumluluk bilinci ile bu mananın gerekliliğini yapmamız gerekiyor. Hükümette bulunduğumuz dönemde manevi kalkınma , D8 , havuz sistemi, Kıbrıs'ın fethi, ağır sanayi hamlesi gibi birçok şey bu yaptık. Benzerlerini yapmak için yine iktidara yürüyoruz. Bugün insanlar kulaklarını kabartarak Saadet Partisi’ni dinliyor. Geçmişte yaptık yine yaparız. Bugün kim Saadet partisine katılmak istiyorsa muhatap buluyor. Hedeflerimiz doğrultusunda her kadememizde her hafta tam kadroyla toplantı yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Açılış konuşmasını yapan Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun adaletin temel alınması gerektiğini belirtti. Baki Coşkun, “Ciddi sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ana gündemden uzaklaştırılıyoruz. Bu ana gündemden uzaklaşılması bir taraftan adaletsizliği bir taraftan da ekonomik zorlukları, sıkıntıları getirdi. Şimdi biz ekonomiyi eleştirirken bunu adaletten bağımsız eleştirmiyoruz. Adalet sistemi bozulduğu zaman ekonomimizin bozulduğunu çok net bir şekilde görürsünüz. Çünkü biz bir yerde bugün çok fazla üreten bir ülke değiliz. Dışarıdan yatırımla birlikte yükselen bir ülkeyiz. Dışarıdan yatırım ise güvenle alakalı. Adalet sistemini bozduğunuz zaman dışarıdaki güven azalıyor. Güven azaldığı zaman ülke ekonomimizde ister istemez düşüşe geçiyor. Birçok adaletsizlikler ile karşı karşıya kalındı. AK Parti geldiğinde kendi parti isimlerini dahi Adalet ve Kalkınma Partisi diye koydular. Dolayısıyla başına adalet koyduğumuz bir siyasi partide ilk beklenti adalet üzerine olması gerekirdi ancak birçok adaletsizliği gördük.” şeklinde konuştu.