SABAH’TAN KAYSERİ TURU  

Geçtiğimiz günlerde Hürriyet Gazetesi mensuplarının Kayseri’ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından bu kez de Sabah ve Daily Sabah Gazetesi yazarları kentimize çıkarma yaptı.



Heyetin Kayseri turunda ilk durak Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi oldu. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcüman, gazetecilere müzeyle ilgili bilgiler verdi. Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi’ndeki eserleri ilgiyle inceleyen Sabah ekibi bol bol fotoğraf çektirdi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sabah Gazetesi’nin duayen yazarlarından Yavuz Donat’a müze hakkında açıklamalarda bulundu. Geziye Emniyet Müdürü İbrahim Kulular da katıldı. Başkan Çelik ve beraberindekiler müze çıkışında gezmek için Ankara’dan gelen bir grupla karşılaştılar ve bir süre sohbet ettiler. Grupta yer alan hanımlar Kayseri ile ilgili beğenilerini dile getirerek Başkan Çelik’e teşekkür ettiler.



Sabah Gazetesi yazarlarının bir sonraki durağı Kayseri Mahallesi ve ardından Selçuklu Uygarlığı Müzesi oldu. Müzeyi ilgiyle gezen ve eserlerle ilgili sorular yönelten gazeteciler daha sonra Seyyid Burhanedin Türbesi’ni ziyaret ettiler.



Talas Erguvan Tesisleri’nde yenen öğle yemeğinin ardından Talas Gençlik Merkezi’ne dönüştürülen Tarihi Amerikan Koleji’ne geçildi. Burada Talas Gençlik Merkezi ile ilgili Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı İlyas Yıldırım bilgi verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, gazetecilere gençlik merkezini gezdirerek yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Mustafa Çelik, burada Sabah ailesinin en küçük bireyi olan Sabah yazarının çocuğuyla yakından ilgilendi.



Sabah yazarları Kayseri Bilim Merkezi’ni de gezdiler. Bilim Merkezi ziyaretleri sırasında Kayseri’de Türkçe eğitimi alan 72 ülkeden öğrencilerle karşılaşan gazeteciler bir süre sohbet ettiler. Bilim Merkezi’nde sergi alanlarını gezen, Türkiye’nin en büyük gök evi olan planetaryumda film izleyen Sabah yazarları kasırga, deprem gibi doğa olaylarını Bilim Merkezi’nde uygulamalı olarak görme şansı buldular.



Sabah Gazetesi yazarlarının Kayseri turu Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. Cumhuriyet Meydanı’nda Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Osman Yalçın, Sabah yazarlarına meydan ve meydandaki tarihi eserler hakkında bilgi verdi.



Kurum Haberi

