Şadırvanlara Selçuklu dokunuşu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu çerçevede Erkilet Dere Mahallesi Karslıoğlu Camii’sinde yapımı devam eden kemerli şadırvanı yerinde inceledi. Başkan Çolakbayrakdar, yapılan çalışmanın şehrin estetiğini ön planda tutarak örnek alınacak bir çalışma olduğunu vurguladı.







Erkilet Dere Mahallesi’deki Karslıoğlu Camii’nde yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra ulaşımdan altyapıya, çevreden kültür-sanata, eğitimden spora, pazar yerinden temizlik hizmetlerine kadar tüm alanlarda yatırım yapmaya ve hizmet üretmeye devam ettiklerini vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, özellikle ilçe genelinde fiziki mekanların güzel olmasına önem verdiklerini ifade ederek, “Vatandaşların yoğun kullanmış olduğu alanların çevre düzenlemesiyle birlikte, bölgenin ihtiyacına göre yeni fiziki mekanlar yapıyoruz. Bu kapsamda Kocasinan bölgesinde şadırvanları tek tip haline getirmek için çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Yapmış olduğumuz şadırvanları da şehrimizin geçmişini anımsatacak şekilde Selçuklu Mimarisindeki kemerli hatlarla biçimlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Şadırvan hakkında bilgi veren Başkan Çolakbayrakdar, “100 metrekare alana kurulu şadırvanımıza, modern bazalt ve daha dayanıklı hem de görsel olarak ahşap görüntüsü oluşturan yapı malzemesi traverten kaplama yöntemiyle dekoratif bir görünüm kazandırdık. Modern şadırvanda erkek ve kadın lavaboların yanı sıra engelliler için farklı bir bölüm yer alıyor. Ayrıca 16 tane abdest alma yeri bulunuyor. Şimdiden yapılan çalışmalarımız hemşehrilerime hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye’nin en güzel ilçesini kurmak için ‘Yeni Kocasinan’ı projeler ve yatırımlarla hızlı bir şekilde oluşturacaklarını sözlerine ekledi.

Kurum Haberi