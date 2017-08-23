Safa Vakfı’na gönül verenler buluştu

Hacılar Serçer Yaylası’nda gerçekleştirilen ve Ali Ramazan Dinç’in de katıldığı program, TRT Kur’an-ı Kerim Okuma Yarışması birincisi Mustafa Altın’ın tilavetiyle başladı.



Programa İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu da katıldı. Döngeloğlu, “Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul’a girerken sağında Diyarbakırlı bir Kürt olan Molla Gürani Hazretleri solunda Molla Akşemseddin Hazretleri vardı, sağda bir Kürt solda bir Arap ortada ise bir Türk-İslam sancağı İstanbul’a girdi ve dünya tüm milletlerin bir araya geldiği bir İstanbul gördü. Biz birliğimizi koruduğumuz sürece ne Bizanslar çökecektir” dedi.





Ali Ramazan Dinç ise, “Dava adamı davasını hayatına hakim kılan kimsedir. Atını denize süren komutan 21 yaşındaki Fatih, sapan taşıyla İsrail’e direnen Filistinli, yağmur gibi yağan bombalara direnen Suriyeli genç, 15 Temmuz’larda yaralarını şeref madalyası gibi üzerinde taşıyandır. Üsküdar’da tankların önüne yatandır. Sabah 6’ya kadar kurşun sıkan askere pet şişe fırlatan silah kullanmadan devletini geri alan bu millettir dava adamı. Yaralıyken ‘Doktor yaramı sar tekrar gideceğim’ diyen oğluyla gurur duyan anne ve babalardır gerçek dava adamı” şeklinde konuştu.



İkramlar ve Muhsin Kara’nın Kuran-ı Kerim tilavetiyle program sona erdi.



İHA