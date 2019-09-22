Sağırsoy ve Altınkaya gündemi değerlendirecek

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ve Kayseri Gündem Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İlter Sağırsoy tarafından, 10 yerel radyodan yapılacak olan ortak canlı yayınında Kayseri gündemi değerlendirecek ve gündemde öne çıkan gelişmeler konuşulacak.



10 yerel radyonun ortak canlı yayınında yapılacak olan “Haftaya Yansıyanlar” programı 23 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 18:00’da; Enderun FM, Furkan Radyo, Erciyes FM, Kent FM, Kay Radyo, Gözde FM, Kolej FM, Anadolu FM, Radyo Plus, Can Radyo’da olacak.







