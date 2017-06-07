Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 sağlıkçı alacak

Sağlık Bakanlığı, Şubat ayında, bu yıl alınacak sağlık personeli sayısının 46 bin 500 olduğunu açıklamıştı. Bakan Recep Akdağ, bunun 16 bin 500'ünün sağlık personeli, 13 bininin doktor ve 17 bininin de şirket personeli olacağını duyurmuştu. Açıklanan sağlık personeli istihdamının 4 bininin yerleştirmeleri yapıldı, yıl sonuna kadar 42 bin 500 sağlıkçı daha alınacak. Sağlık personeli; sağlık meslek liseleri ve üniversitelerin sağlık bölümü mezunlarından istihdam edilecek.

6 BİN 747 HEMŞİRE

Alım süreci başlatılan 12 bin 500 sağlık personeli arasında en fazla kadro hemşirelere ayrıldı. 6 bin 747 hemşire alınacak. Kadro sayısı fazla olan pozisyonlardan bir diğeri ise sağlık teknikeri olarak dikkat çekti. Önlisans mezunu bin 679 ilk ve acil yardım teknikeri alımı yapılacak. Bin 11 de ebe alımı olacak. 12 bin 500 personel alımı için bugün başlayan başvurular, 13 Haziran'a kadar sürecek.

NASIL BAŞVURULACAK?

KPSS-2017/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandı. Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2016-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2016-KPSS Ortaöğretim-Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacak. Adaylar tercihlerini, tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

İSTİHDAM TAKVİMİ

Bozok Üniversitesi: 11 akademik personel alacak. Son başvuru bugün.

Harran Üniversitesi: 48 akademik personel alacak. Son başvuru yarın.

Iğdır Üniversitesi: 5 akademik personel alacak. Son başvuru yarın.

Karadeniz Teknik Üniversitesi: 16 akademik personel alacak. Son başvuru yarın.

Akdeniz Üniversitesi: 1 akademik personel alacak. Son başvuru yarın.

Bülent Ecevit Üniversitesi: 15 akademik personel alacak. Son başvuru 9 Haziran.

Milli Savunma Bakanlığı: 2 engelli işçi alacak. Son başvuru 9 Haziran.

Karadeniz Teknik Üniversitesi: 11 akademik personel alacak. Son başvuru 9 Haziran.

Marmara Üniversitesi: 2 akademik personel alacak. Son başvuru 9 Haziran.

Hacettepe Üniversitesi: 1 akademik personel alacak. Son başvuru 9 Haziran.

Aksaray Üniversitesi: 11 akademik personel alacak. Son başvuru 9 Haziran.

Boğaziçi Üniversitesi: 2 akademik personel alacak. Son başvuru 9 Haziran.

Bülent Ecevit Üniversitesi: 2 akademik personel alacak. Son başvuru 9 Haziran.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi: 7 akademik personel alacak. Son başvuru 9 Haziran.

Dışişleri Bakanlığı: 10 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Son başvuru 9 Haziran.