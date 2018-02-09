Sağlık Bakanlığı personel alımı. Başvurular ne zaman?

2018 sağlık personeli öğretmen, ebe, hemşire,sağlık teknisyeni alımları ne zaman olacak kaç kişi alınacak soruları merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı 55 bin 2018 yılında 55 bin sağlık personeli alımı olacağını müjdelemişti. Ahmet Demircan 2018 için de 9 bin kontenjan verildi. Yaklaşık 55 bin doktor, ebe hemşire, sağlık personeli ve çalışan alacağız." demişti.

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2018 ne kadar atama olacak Sağlık Bakanı Ahmet Demircan yeni açıklama geldi. Daha önce 55 bin sağlık personeli alınacağını açıklayan Demircan, sağlık personeli alımlarnın 2018 Nisan ayında olacağını belirtti. Peki sağlık personeli alımı hangi kadroya kaç kişi alınacak, sağlık teknisyeni, ebe, hemşire alımları nasıl olacak, kaç doktor atanacak? Merak edilen sorular haberimizde.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: Bilindiği gibi Sağlık Bakanı Ahmet Demircan bundan önce yaptığı açıklamalarında Sağlık Bakanlığının 2018 yılında 55 bin personel alımı yapacağını ifade etti. Konu ile ilgili olarak Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan yeni bir açıklama geldi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan bundan önce yaptığı personel alım açıklamasında 55 bin personel alımı yapılacağını ifade etmişti. Bu konu hakkında açıklamalarında Bakan Demircan "Yoğun bakım yatak sayısını artırmaya devam edeceğiz, personel sayımızı da artırmak istiyoruz. 27 bin ebe hemşire ve sağlık personeli alınacak. Bu, yüksek bir rakam. Her sene yaklaşık 9 bin civarında hekim kadroya dahil oluyor. Ediyor 36 bin. Bizim bu seneden alacağımız kadro miktarı var, taşeron sistemi kalktığı için, bu alımı yapmadık. 2017'den 2018'e aktarılan bir 10 bin işçi çalışan alacağız. Ayrıca 2018 için de 9 bin kontenjan verildi. Yaklaşık 55 bin doktor, ebe hemşire, sağlık personeli ve çalışan alacağız." demişti.

ALIMLAR NİSAN AYINDA: Personel alımları hakkında Sağlık Bakanı Ahmet Demircan yeni bir açıklama yaptı ve açıklamasında personel alımlarının ne zaman yapılacağını ifade etti. Bu kapsamda Bakan Demircan yaşanan hekim, hemşire ve personel sıkıntısını Nisan ayında yapacakları personel alımları ile çözeceklerini ifade etti. (internethaber.com)