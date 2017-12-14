Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sağlık Müdürü Benli, Şehir Hastanesi'ni inceledi

İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, yapımı devam eden Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. 

Sağlık Müdürü Benli, Şehir Hastanesi'ni inceledi

İl Sağlık Müdürlüğü'ne atandıktan sonra Kayseri'de Sağlık Bakanlığı'na bağlı merkezleri tek tek ziyaret ederek bilgiler alan Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, yapımı devam eden Şehir Hastanesi'nde de incelemelerde bulundu.
Benli, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Özcan, Dr. Ahmet Özyalçın, Dr. Burhan Akın, Uz. Dr. İlkay Güler ile birlikte yapımı devam eden Şehir Hastanesi'ne gitti.



Proje Müdürü İnşaat Mühendisi Kemal Erdoğan ve Proje Mimari Alparslan Dalsar tarafından İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve beraberindeki heyete, hastanenin maketi üzerinde detaylı bilgiler verildi.
Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli servisler, yoğun bakım üniteleri, poliklinikler ve acil servis alanlarını da inceleyerek detaylı bilgiler aldı.

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
İl Sağlık MüdürlüğüYrd. Doç. Dr. Ali Ramazan BenliŞehir Hastanesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.