Sağlık Müdürü Benli, Şehir Hastanesi'ni inceledi

İl Sağlık Müdürlüğü'ne atandıktan sonra Kayseri'de Sağlık Bakanlığı'na bağlı merkezleri tek tek ziyaret ederek bilgiler alan Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, yapımı devam eden Şehir Hastanesi'nde de incelemelerde bulundu.

Benli, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Özcan, Dr. Ahmet Özyalçın, Dr. Burhan Akın, Uz. Dr. İlkay Güler ile birlikte yapımı devam eden Şehir Hastanesi'ne gitti.







Proje Müdürü İnşaat Mühendisi Kemal Erdoğan ve Proje Mimari Alparslan Dalsar tarafından İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve beraberindeki heyete, hastanenin maketi üzerinde detaylı bilgiler verildi.

Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli servisler, yoğun bakım üniteleri, poliklinikler ve acil servis alanlarını da inceleyerek detaylı bilgiler aldı.