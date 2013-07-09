SAĞLIKLI ORUÇ TUTMANIN PÜF NOKTALARI

İl Sağlık Müdürü Ahmet Öksüzkaya, vatandaşlara ramazan ayında sağlıklı oruç tutmanın püf noktalarını anlattı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öksüzkaya, “Girmekte olduğumuz ramazan ayında beslenme alışkanlıklarımız önemli ölçüde değişmektedir. Oruç sağlıklı kişiler de uygun beslenildiği zaman sağlığa olumlu etkileri olan bedeni bir ibadettir. Doğru beslenildiğinde oruç kilo kontrolüne yardımcıdır. Ancak yanlış beslenen kişiler bu ayda kilo vermeyi beklerken tam tersine kilo alabilirler” uyarısında bulundu.

Dr. Öksüzkaya, “Yaz mevsiminin uzun günlerinde oruç beraberinde ciddi açlık ve susuzluk duygusuna yol açmaktadır. Bu nedenle kan şekeri , sıvı ve asit-baz dengesinin kontrolü sağlık açısından temel hedefimiz olmalıdır. Buna yönelik olarak özellikle sahursuz bir oruçtan mümkün olduğunca uzak durmalıyız” diyerek şu uyarılarda ve tavsiyelerde bulundu:

“Bu ayda her gece sahura kalkmalı kan şekerimizi dengede tutmaya yardımcı besinleri tercih edip bol miktarda sıvı almalıyız. Sahurda sindirim sistemimizin sağlığı için susamlı ve yumurtalı pidelerden uzak durmalı normal sade çavdar ekmeği tercih etmeliyiz. Çavdar ekmeği yapısındaki karbonhidrat içeriği itibarı ile kan şekerinin kontrolü açısından en uygun tahıl türüdür. Protein kaynağı için sahurda hem kaliteli hem de tok tutucu olan haşlanmış yumurta tercih edilmeli. Yumurtanın yanına iyi bir kalsiyum ve protein deposu olan yarım yağlı ve az tuzlu beyaz peynir tercih edilmelidir. Özellikle süt ürünleri yapılarında bulunan orta zincirli yağ asitlerinin alınması ve kalsiyum emilimi için yarım yağlı tercih edilmeli. Özellikle sahurda çok tuzlu , salamura , yağlı , baharatlı , kızartma türü besinlerden kaçınılmalı. Meyve olarak sahurda hurma tercih edilmelidir. Hurma , çözünür lif ve karbonhidrat içeriği itibari ile kan şekerinin kontrolüne yardımcıdır. Aynı zamanda iyi bir vitamin ve mineral deposudur. Bunun için sahurda alacağınız 3-5 adet kuru hurmanın da gün içerisinde faydasını göreceksiniz. Sahurdan sonra sindirim sistemimizin sağlığı için hemen yatmamalıyız. Biraz bekledikten sonra istiyorsanız yatabilirsiniz.”

İftar sırasında da aşırı besin yüklemesi yapılmaması gerektiğinin altını çizen Dr. Öksüzkaya, “Tersi durumunda barsak ve mide zafiyetleri yaşayabilirsiniz. Bir porsiyon çorba ve bir kaç dilim ekmekle orucunuzu açıp sıvı takviyesi yaptıktan sonra biraz bekleyin. Sonra biraz etli hafif bir sebze yemeğinden bir porsiyon kadar tüketip bol sıvı ve sıvı besinler alın. Yemek sonrasında ise tatlı tüketmek yerine birkaç porsiyon sulu meyvelerden tercih etmeniz daha uygun olur. Yatmadan öncede 1 su bardağı kadar kaymaksız yoğurt alın. Özellikle iftarda kızartılmış , yağlı ve hamurlu besinlerden uzak durun. Makarna, pilav gibi besinleri de çok tercih etmeyin. Tüketmek istiyorsanız da porsiyon ölçülerinizi olabildiğince küçük tutun. Ramazan ayın da bütün geceyi sahura kadar uyumadan geçirmeyin. Bu durum besin tüketiminizi artıracağı gibi kilo kontrolünde rol alan bazı hormonlarında olumsuz etkilenmesine yol açacaktır. Buda size kilo olarak geri dönecektir. Yapılan araştırmalar gece uzun süre floresan , televizyon ve bilgisayar ışığına maruz kalanlarda uyuyanlara göre daha fazla insülin direncinin geliştiğini ve kilo almaya daha meyilli olduklarını ortaya koymuştur.

Özellikle yaşlı , diyabet ile kalp damar hastaları , güneş altında veya sıcakta çalışmayı gerektiren meslek kollarında çalışanlar , hipertansiyonlu hastalar doktorları müsaade etmeden oruç tutmamalıdırlar.

Bütün Müslümanların ramazan ayını kutlar sağlık ve mutluluklar dilerim” diye konuştu.