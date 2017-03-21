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SAHİ, KAYSERİ FORUM NERELİ?

Hollanda’nın Türk vatandaşlarına yönelik “faşist” uygulaması şehrimizde bu ülkeye ait bilinen Forum Kayseri’yi hedef tahtasına koydu. Görüştüğümüz Forum yetkilileri şirketin birkaç sene önce Almanlara satıldığını söylese de Türkiye Ticari Sicili Gazetesi’nde yaptığımız sorgulamada Forum konseptini uygulayan şirketin yönetim kurulundaki Hollandalılar dikkat çekiyor.

SAHİ, KAYSERİ FORUM NERELİ?
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Hollanda’nın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Betül Sayan Kaya ve Türk vatandaşlarına uyguladığı “faşist” tutum sonrasında Kayserili vatandaşlar Forum Kayseri’yi hedeflerine koydu. ‘Hollanda’dan Kayseri’ye Yatırım’ haberleri ile açılışı yapılan Forum Kayseri’ye vatandaşlar sosyal paylaşım sitelerinden tepkilerini dile getiriyor.
Forum Kayseri yetkililerine bu tepkileri sorduk. Aldığımız yanıt ise Forum’un birkaç yıl önce el değiştirip Almanlar tarafından satın alındığı oldu. Konuyla ilgili e-mail atmamız durumunda daha detaylı bir açıklama yapılacağı belirtilmesine rağmen ilgililer tarafından henüz bir cevap verilmiş değil.
Multi Turkey olarak ülkemizde çalışmalarını sürdüren şirket, Forum konseptlerinin mimarlığını yapıyor ve talep eden markalara kiralıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne ait internet ortamında yayınlanan Türkiye Ticari Sicili Gazetesi’nde yaptığımız sorgulamada ise şirketin yönetim kurulundaki Gerhard Pranglan, Steven Jacob ve Hendricus Adrianus gibi Hollandalı isimler dikkat çekiyor.

Multi Turkey neler yapar?
Hollanda merkezli Multi Corporation’ın % 100 iştiraki Multi Turkey olarak  Türkiye’de faaliyet gösteriyor.
2004 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren Multi Turkey, tüm Forum Alışveriş Merkezleri’nin geliştiricisi ve yöneticisi.

(Kayseri Gündem)

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Mehmet 4 saat önce

Kayseri Forum Hollandalı Multi firmasının yönettiği bir AVMdir. Bu AVMnin mülk sahibi, yatırımcısı Amerikan Blackstone firmasıdır. Blackstone firmasının yatırım danışmanlığını yapan, yani yatırımın her türlü işleriyle ilgilenen de Alman Union Investment firmasıdır. O kadar araştırıp bulamadığınız bilgi budur.

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