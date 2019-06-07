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Şahin, LPG tanklarındaki son kullanım tarihlerini gündeme getirdi

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, LPG tanklarının üretim tarihlerini imalatçı firmalarının belirlemesinin tüketiciyi mağdur ettiğini söyleyerek, “Bu konuda yönetmeliğin gözden geçirilmesini ve tüketicilerin bu konuda imalatçıların insafına bırakılması çok doğru değil, düzenleme bekliyoruz” dedi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, LPG tanklarındaki son kullanım tarihlerini gündeme getirdi. Elektronik ve beyaz eşya ürünlerinde ürünün son kullanma tarihinin alındığı günden itibaren başladığını hatırlatan Şahin, “Tüketici işlemlerinde elektronik ve beyaz eşyalarda garanti süresi farklıdır ve garanti süresi fatura tarihi itibariyle başlar. Sadece fatura tarihiyle de değil, bizim evimize kurulması ve kullanmamızla başlayan bir garanti süreci olur” dedi.



LPG tanklarında son kullanma tarihini imalatçıların belirlediğini kaydeden Şahin, “Bize gelen tüketici şikayetlerinde bu LPG tanklarını incelediğimizde yönetmelikte şöyle bir açık tespit ettik, imalat tarihiyle başlıyor. Aldığımız tarih yada takma tarihimiz değil, bizzat LPG tanklarının imalat tarihiyle başlıyor. Karayollarının araç, imal, tadil ve montaj yönetmeliğinin ek 4. Maddesinde ‘LPG tanklarının kullanım süresi 15 senedir. Fakat imalatçı bu süreyi aşağı çekmişse o geçerlidir’ diyor. Burada şöyle bir sıkıntı doğuyor. Normalde üretilen ürün aslında 10 sene sonra halen kullanılabilir. O kullanımın her sene muayene tarihlerinde gözden geçirilip eğer bir problem yoksa daha uzun vadede kullanılması sağlanabilir ama imalatçı tarafından 10 yıla çekilmesi tüketicinin 10 yıl sonra mutlaka bir daha LPG tankı almasını sağlıyor. Eğer bu 8 yıla çekilirse 8, 5 yıla çekilirse 5 yılda bir o ürünün değiştirilmesi gerekecek. Buda tüketiciye ek bir maliyet getiriyor. Halbuki bunun kontrolü yapıldıktan sonra kullanımının bir sakıncası yoksa 15 senede kullanılabilir. Kontrolde 4. Sene dahi sıkıntı varsa değişimi sağlanır. Bu konuda yönetmeliğin gözden geçirilmesini ve tüketicilerin bu konuda imalatçıların insafına bırakılması çok doğru değildir. Düzenleme bekliyoruz” diye konuştu.
 

İHA

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