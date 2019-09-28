SAHTE ETİKETLE MALZEME ALAN HASTANE HANGİSİ?

KAYSERİ EMNİYETİ’NİN BAŞARISI
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince hastanelerdeki ameliyatlarda kullanılmak üzere alınan medikal ürünlerin usulsüz ve sahte etiketlerle verildiği belirlendi.
SAHTE ETİKETLİ AMELİYAT İPLERİ
Yapılan tespitler sonucu tıbbi malzeme üzerine iş yeri bulunan H.Ç. ve İ.Ç. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda birçok malzeme ele geçirilirken, malzemelerin çok sayıda ameliyatta kullanıldığı belirlendi. H.Ç. ve İ.Ç. işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MALZEMELER DEVLETİN HASTANESİNDE Mİ?
Sahte etiketle, özellikle ameliyatlarda kullanılan steril ve kaliteli olmasının çok önem taşıdığı ameliyat iplerinin satıldığı tespit edildi. Bu sahte etiketle satılan ameliyat iplerinin hangi hastanede ve hangi ameliyatlarda kullanıldığı konusu hastaları ve yakınlarını ciddi manada endişelendirirken, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’nün bu konuda ne yapacağı merakla bekleniyor.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince hastanelerdeki ameliyatlarda kullanılmak üzere alınan medikal ürünlerin usulsüz ve sahte etiketlerle verildiği belirlendi.
SAHTE ETİKETLİ AMELİYAT İPLERİ
Yapılan tespitler sonucu tıbbi malzeme üzerine iş yeri bulunan H.Ç. ve İ.Ç. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda birçok malzeme ele geçirilirken, malzemelerin çok sayıda ameliyatta kullanıldığı belirlendi. H.Ç. ve İ.Ç. işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MALZEMELER DEVLETİN HASTANESİNDE Mİ?
Sahte etiketle, özellikle ameliyatlarda kullanılan steril ve kaliteli olmasının çok önem taşıdığı ameliyat iplerinin satıldığı tespit edildi. Bu sahte etiketle satılan ameliyat iplerinin hangi hastanede ve hangi ameliyatlarda kullanıldığı konusu hastaları ve yakınlarını ciddi manada endişelendirirken, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’nün bu konuda ne yapacağı merakla bekleniyor.
İlter SAĞIRSOY