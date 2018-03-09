Sakatatçılar Odası “Dünya Böbrek Günü”nü kutladı

İlk defa Böbrek Günü kutlaması yaptıklarını belirten Dalaksız “Duyduk ki böyle bir gün varmış. Biz de ‘fırsatı kaçırmayalım ve reklamımızı yapalım’ dedik. İyi de ettik. Nitekim, bugün gününü kutladığımız böbrek, sektörümüzde gerçekten çok değerli, çok lezzetli, çok önemli, aranan bir üründür. Özel tutkunları vardır.” dedi.



“Sakata gelmek istemeyiz”



Yine gözde ürünler olan ciğer, dalak, kelle, beyin, işkembe, paça için de günler konmuşsa araştırıp onları da kutlayacaklarını belirten Dalaksız “amacımız güncel gelişmeleri kaçırmadan takip etmek… Doğrusu Sakatatçılar Odası olarak önemli bir günü kaçırıp sakata gelmek istemeyiz.” diye konuştu.



Konuşmanın ardından hep birlikte “Nezih işkembeci” Şakir Şırdan’a gidilerek afiyetle böbrek, dalak, ciğer yendi ve işkembe, kelle-paça çorbaları içildi. Oda Başkanı Dalaksız, Böbrek Günü kutlamalarını geleneksel hale getirerek birçok kimseyi böbrek lezzetiyle tanıştıracaklarını ve sakatatı geniş kesimlere sevdireceklerini sözlerine ekledi.



(Rıfat Yörük)



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