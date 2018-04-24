“SAKINCALI” KİTAP SAYISI 6 OLDU

3 KİTAP DAHA: Kayseri Valiliği ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) işbirliği ile ‘Kentimi Tanıtmaya Gönüllüyüm’ projesi kapsamında satın alınıp ilçelerdeki okullara dağıtılan iki kitabın toplatılmasının ardından 4 kitabın daha öğrenciler için “sakıncalı” olduğu ortaya çıktı.



VALİLİK ÖZÜR DİLEMEDİ: Bütün bu gelişmelere rağmen Valilikten “fiyasko” projenin sorumluları ve gelinen son nokta hakkında hala doyurucu bir açıklama yapılmadığı gibi kamuoyundan özür de dilenmedi. Bu gizlilik, Kayserili vatandaşlardan ve eğitim, kültür-sanat çevrelerinden büyük tepki topluyor.









Sadece Abdullah Ayata ve Emrah Bekçi isimli yazarlara ait 15 kitabın özel olarak bastırılıp okullara dağıtıldığı ve konferanslar verilip imza günleri düzenlendiği ‘Kentimi Tanıtmaya Gönüllüyüm’ projesi, Ayata’ya ait “Bohçadaki Sırlar” ve “Düş önüme yalnızlığım” kitaplarındaki müstehcen ifadelerin medyada yer alması üzerine iptal edilmiş, dağıtılan kitaplar da alelacele toplatılmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Valilik ilkönce yapması gereken işi sıkıntıya girince başlatarak Milli Eğitim Müdürlüğü’nden acilen bir komisyon toplamasını ve kitapların en kısa süre içinde incelenerek bir rapor verilmesini istedi.



4 kitap daha…

Valilikten elde ettiğimiz bilgilere göre, uzmanlardan oluşan komisyon üyelerinin kitapları “milli, manevi, ahlaki değerler” açısından detaylı bir şekilde inceleyerek raporlarını komisyon başkanına ilettiği öğrenildi. Valiliğe teslim edilen bu kapsamlı inceleme sonucunda Ayata’nın 3 kitabı daha, Emrah Bekçi’ye ait “Yunus Emre” kitabının da bir bölümü sakıncalı bulundu. Böylece sakıncalı kitap sayısı 2’den 6’ya çıkarken, 15 kitaplık projenin neredeyse yarısının “lise gençliği için zararlı” olduğu anlaşıldı.









Y. Emre kitabında Freud’çu yaklaşım

Yapılan inceleme sonucunda Abdullah Ayata’nın yazdığı 3 kitap daha sakıncalı bulunurken, Emrah Bekçi’ye ait “Yunus Emre” kitabının da “Yunus Emre ve Cinsel Semboller” bölümünün sıkıntılı olduğu rapor edildi.

Bekçi’nin bu kitabının derleme olduğu, Türk Yurdu Dergisi’nin Ocak 1966’da basılan 319 no’lu Yunus Emre Özel Sayısı’nın “tıpkıbasım” gibi aynen alıntılandığı, dolayısıyla bu dergideki Dr. Veli Behçet Kurtoğlu’na ait “Yunus Emre’de Cinsel Semboller” başlıklı “Freud’çu” bakış açısıyla yazılmış metnin de kitapta yer aldığı belirtildi.

Derginin 26’ncı, kitabın ise 57. sayfasında yer alan bu incelemede “insanlar ilk defa yaratıcı olarak tanıdıkları erkeklik organına (Phallus) taparlardı.” denilerek cinselliğin toplum ve tasavvuf üzerindeki yansımaları “oryantalist” bir bakış açısıyla anlatılıyor.

(Kayseri Gündem)