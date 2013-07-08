ŞAMPİYONDULAR, ŞAMPİYON GENÇ YETİŞTİRİYORLAR

Aktif spor hayatlarında Taekwonda’da Türkiye’ye Dünya ve Avrupa Şampiyonlukları ile Olimpiyat madalyası kazandıran, Yavuz-Arzu Tan Sayan çifti, şimdi de antrenör olarak yeni şampiyonlar yetiştiriyorlar.

Kayseri Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nda 47 kiloda 6 maç yapan ve tüm rakiplerini de sayı nakavtla yenerek şampiyon olan Sayan çiftinin öğrencisi Aleyna Özdemir, 15 Ağustos’ta Romanya’nın Bükreş kentinde yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek.

Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda açıklamalarda bulunan şampiyon sporcu ve antrenörleri, Taekwonda’da Kayseri’yi ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini bildirdiler. Şampiyon Yıldız Aleyna Özdemir, 3 yıldır taekwondo sporuyla uğraştığını belirterek, "Kayseri’de düzenlenen Türkiye Yıldızlar Şampiyonası’nda bayanlar 47 kiloda birinci oldum. Arzu ve Yavuz hocam sayesinde şampiyon oldum. Hedefim, Avrupa Şampiyonu olmak. Eleme turlarını geçtim, inşallah Romanya’daki Avrupa Şampiyonası’na gideceğim. Çok mutluyum. Hedefim, Olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek ve şampiyon olmak. Buralara gelmemde emeği olan herkese, Arzu ve Yavuz hocama teşekkür ediyorum" dedi.

OLİMPİYATLARA GÖNDERECEĞİMİZ SPORCUMUZ VAR

Taekwondo Antrenörü Yavuz Sayan, Kayseri’de düzenlenen şampiyonada, Türkiye Şampiyonu çıkardıklarını ifade ederek, "Hedefimiz, sporcumuzun bu Türkiye Şampiyonası akabinde, Romanya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil ederek, bayrağımızı göndere çektirmek ve istiklal marşımızı okutmak" diye konuştu.

İşitme engelli sporcularla yaptıkları çalışmalar sonucu dünya ikincisi ve üçüncüsü sporcular çıkardıklarını vurgulayan Sayan, "Şimdi Olimpiyatlara göndereceğimiz sporcumuz da var. İki kategoride mücadele ederek ülkemizi ve Kayseri'yi temsil edecekler" dedi.

Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nın da çok verimli geçtiğini kaydeden Yavuz Sayan, "Çünkü çocuklarımızın eksikliklerini görmek, ayrıca yetenekleri üzerine yoğunlaşarak hem Türkiye’ye hem de Avrupa’ya sporcu yetiştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLAR YETİŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ

Taekwondo Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Aleyna Özdemir’in antrenörü Arzu Tan Sayan da, Kayseri’de yapılan Şampiyonaya, 81 ilden 1600’ün üzerinde sporcunun katıldığını ve öğrencisi Aleyna Özdemir’in 47 kiloda şampiyon olduğunu ifade ederek, "Kızımız, Şampiyonada 6 maç yaptı ve 6 maçı da sayı nakavt ile kazandı. İnşallah Bükreş’te düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası’na da gidip hem ülkemizi hem de Kayseri'yi en iyi şekilde temsil edecek. Kendisine teşekkür ediyorum, bize bu altın madalyayı hediye etti’’ dedi.